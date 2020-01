von Stefan Heimpel

Ein neues und wichtiges Angebot für die Jugend der Stadt ist der neue Verein Rollhaus, der die Nutzungsmöglichkeit für die Skateranlage im ehemaligen Postkraftwagenhof wesentlich erweiterte. Im Sommer konnte das erweiterte und verbesserte Rollhaus in der ehemaligen Busgarage offiziell seiner Bestimmung übergeben werden.

Nutzungsmöglichkeit erweitert

Im November 2018 wurde in Furtwangen der Verein Rollhaus gegründet. Zielsetzung des Vereins ist es, begeisterten Scooter- und Skater-Fahrern auch außerhalb der Öffnungszeiten des Furtwanger Jugendtreffs die Nutzung der Skateranlage im Postkraftwagenhof zu ermöglichen.

Gut 70 begeisterte Fahrer

Inzwischen sind es bereits etwa 70 begeisterte Fahrer, mit steigender Tendenz, ab zwölf Jahren, die sich hier organisiert haben. Dabei ist klar geregelt, dass außerhalb der Öffnungszeiten des Jugendtreffs nur die Mitglieder des Vereins von Montag bis Samstag von 9 bis 21 Uhr Zugang zu der Skaterhalle haben, die Schlüssel sind für die Mitglieder jederzeit zugänglich.

Nicht nur die Scooter-Fans kommen auf ihre Kosten im alten Postkraftwagenhof. Bilder: Stefan Heimpel | Bild: Stefan Heimpel

Zum Vorsitzenden gewählt wurde in dem als gemeinnützig anerkannten Verein Andreas Braun, Stellvertreter ist Florian Klausmann. Die Mitgliedschaft in dem Verein ist beitragsfrei, es geht also ganz wesentlich nur um die Nutzung der Skaterhalle. Nachdem die Mitglieder keinen Beitrag bezahlen, sind sie aber auch jederzeit mit Eifer dabei, wenn wieder ein neues Modul installiert wird. Wichtige Unterstützung sind hier auch verschiedene Sponsoren.

„Hervorragender Fahr-Flow“

Bei der Eröffnung des erweiterten und verbesserten Rollhauses im Oktober zeigte sich Vorsitzender Andreas Braun sehr zufrieden: „Die neuen Gerätschaften, vornehmlich aus Holz, vermitteln auch einen hervorragenden Fahr-Flow.“ Die Rampen entsprechen natürlich den DIN-Normen und haben ein TÜV-Siegel. Ein besonderer Dank galt dem VdU, der mit einem hohen Betrag quasi den Startschuss für die ganze Aktion gegeben habe. Weitere große Spender waren die Siedle Stiftung und die Volksbank Mittlerer Schwarzwald. „Unsere Jugend ist das Wichtigste, und hier können sie nun sich selbst als wichtig erfahren“, so Andreas Braun.

Zusatzangebot für Kinder

Sehr gut angenommen wird auch ein nach der Eröffnung eingeführtes zusätzliches Angebot des Vereins: Jeweils am Montag von 17 Uhr bis 18.30 Uhr dürfen auch junge Skater- und Scooter-Fahrer unter zwölf Jahren unter fachkundiger Aufsicht durch Vereinsmitglieder die Halle nutzen. Diese brauchen dann nicht Mitglied im Verein zu sein. Wie erhofft, ergaben sich aus diesem Angebot ebenfalls wieder neue Mitgliedschaften. Und die jungen Fahrer im Alter von sechs bis zehn Jahren sind jede Woche begeistert dabei. Für die Zukunft wird der Verein prüfen, ob dieses Jugend-Angebot weiter ausgebaut werden soll. Außerdem hofft man auch wieder auf entsprechende Spenden und Einnahmen, damit auch die letzte Rampe durch eine neue Rampe aus Holz ersetzt werden kann. Für das nächste Jahr angedacht sind weitere Aufwertungen für den Außenbereich.