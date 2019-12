von Stefan Heimpel

Anfang Oktober ist das schnelle Internet des Zweckverbands Breitbandversorgung im Schwarzwald-Baar-Kreis endgültig in Gütenbach angekommen: der Übergabepunkt, kurz als Pop bezeichnet, wurde seiner Bestimmung übergeben. In diesem kleinen Häuschen in der Kreuzstraße kommt die Hauptleitung des Zweckverbandes an. Hier wurden dann die einzelnen Haushalte angeschlossen und die Glasfaser in die verlegten Leerrohre eingeblasen. Die ersten Gütenbacher Haushalte konnten damit für das schnelle Internet freigeschaltet werden.

Firmen warten schon lange

Bürgermeisterin Wolber war sehr zufrieden, dass nun tatsächlich das schnelle Internet in Gütenbach bei den ersten privaten Nutzern angekommen ist. Zu diesen ersten Anschlüssen gehört auch die Firma Faller. Hier wartete man nach massiven Problemen mit dem bisherigen Telefonanschluss dringend auf eine Anbindung ans Breitband. Erschlossen sind nun die Bereiche von der Neueck über das Vordertal und die Hauptstraße bis hinunter in den Teich sowie die Kreuzstraße bis zur Firma Faller. In diesem ersten Abschnitt sind die Arbeiten noch rechtzeitig zum Jahresende abgeschlossen.

Fast 80 Prozent machen mit

Mehrere Hausanschlüsse sind in Gütenbach bereits komplett fertig und ans Glasfasernetz angeschlossen. Dann kann die Firma Stiegeler die entsprechenden Leitungen freischalten. Bisher haben rund 20 Haushalte mit der Firma Stiegeler einen Vertrag über den Anschluss ans schnelle Internet abgeschlossen. Insgesamt wurden, so Katrin Merklinger vom Zweckverband, 100 Haushalte angeschrieben, 59 haben sich für einen direkten Anschluss entschieden, 22 weitere für eine kostenlose Ablage des Glasfaser-Kabels auf dem Grundstück.

Jetzt ist der Außenbereich dran

Konkrete Form nimmt nun der zweite Bauabschnitt an, der dann die Außenbereiche Gütenbachs umfasst. Inzwischen werden nach der Informationsveranstaltung im Oktober die Anschlussverträge noch in den Tagen vor Weihnachten ausgewertet. In der Folge können die Arbeiten entsprechend ausgeschrieben werden. Denn inzwischen wurde im November der neue Zuschuss des Bundes zu dieser Maßnahme für Gütenbach bewilligt. Sie ist damit eine der ersten Gemeinden, die bei diesem neuen Zuschuss-Programm berücksichtigt wurde. Beim so genannten Zuwendungsbescheid in vorläufiger Höhe garantiert der Bund, 50 Prozent der förderfähigen Investitionen zu übernehmen. Schlussendlich können sogar 60 bis 80 Prozent gefördert werden, da sich das Land ebenfalls an diesem Programm beteiligt.

Gütenbach „Jede Milchkanne“ anschließen: Rieseninteresse am Breitbandausbau in Gütenbach Das könnte Sie auch interessieren