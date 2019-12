von Stefan Heimpel

Jugendfeuerwehren sind inzwischen in vielen Gemeinden selbstverständlicher Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr. In Furtwangen ist man nun noch einen Schritt weitergegangen: im Januar wurde die Furtwanger Kinderfeuerwehr Feuerwölfe gegründet. Von allen Seiten gab es Lob und Anerkennung, wie die Feuerwehr, und hier speziell die Jugendfeuerwehr, sich darum bemüht, das Interesse an der Feuerwehr weiterzugeben und damit auf Dauer den Bestand der Furtwanger Feuerwehr zu sichern.

Meilenstein in der Jugendarbeit

Der Jugendleiter der Furtwanger Feuerwehr, Jürgen Wahl, betont, dass die Gründung der Feuerwölfe ein Meilenstein in der Jugendarbeit sei. Denn man habe erkennen müssen, dass die Kinder im Alter von zehn Jahren, wenn es um den Eintritt in die Jugendfeuerwehr geht, häufig schon ein oder zwei Hobbys haben und auch in der Schule immer mehr gefordert werden. Daher müsse man die Kinder bereits früher für die Feuerwehr interessieren.

Warteliste für Interessenten

15 Kinder gehören nun nach fast einem Jahr offiziell den Feuerwölfen an und werden betreut von einem ganzen Team unter der Regie von Raphael Brischke. Inzwischen musste sogar eine Warteliste für weitere Interessenten eingerichtet werden. Neu bei der Kinderfeuerwehr ist die Tatsache, dass auch Fachberater mitwirken können, die selbst nicht aktiv in der Feuerwehr sind. In diesem Fall sind es vor allem pädagogische Mitarbeiter, die sich um die Kinder kümmern, während die Mitglieder der Feuerwehr den feuerwehrtechnischen Teil übernehmen.

Mit zehn Jahren Wechsel in die Jugendfeuerwehr

In der Kinderfeuerwehr können Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren mitmachen und erste Erfahrungen bei der Feuerwehr sammeln. Zum 10. Geburtstag erfolgt die offizielle Übernahme in die Jugendfeuerwehr. Mit 17 Jahren schließlich können die Jugendlichen dann den Grundlehrgang der Feuerwehr absolvieren, sodass sie mit dem 18. Geburtstag gleich offiziell in die aktive Mannschaft der Feuerwehr übernommen werden können, wie Jugendleiter Jürgen Wahl erklärt. Neben spielerischen Informationen zur Arbeit der Feuerwehr stehen auch weitere Punkte auf dem Programm, wie beispielsweise ein Besuch bei der Polizei. Interessant ist es auch, wenn die Kinder das Funken zwischen den Einsatzkräften nachspielen. Und jetzt vor Weihnachten steht das Weihnachtsgebäck-Backen mit Feuerwehrmotiven auf dem Programm.

Einige Freizeitaktivitäten

Der Jugendleiter der Kreisfeuerwehren, Markus Ohnmacht, zeigte sich bei der Eröffnung begeistert: Furtwangen sei wieder vorne dabei, indem es als dritte Feuerwehr des Landkreises eine solche Kinderfeuerwehr gründete und den Kindern hier neben Spaß und Spiel viele Kenntnisse vermittle.