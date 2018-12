von Stefan Heimpel

Von der Mündung reisten sie an die Quelle: Eine Delegation aus der Stadt Wylkowe war im Juni für einige Tage in Furtwangen zu Gast. Dabei handelte es sich um einen Gegenbesuch zur Fahrt der Furtwanger Gemeinderäte mit Bürgermeister und Hauptamtsleiter im Jahr 2017 in die Ukraine direkt an die Mündung der Donau. Damals wurde ein „Memorandum der Freundschaft“ unterzeichnet, mit dem die beiden Gemeinden am oberen und unteren Ende der Donau weitere enge Kontakte vereinbarten.

Neun Gemeinderäte aus Wylkowe waren mit ihrem Bürgermeister Mykola Dziadzin nach Furtwangen gekommen. Der wichtigste und für die Besucher sicher auch bewegendste Moment war es, als die Reisenden von der Donaumündung am Schwarzen Meer 2888 Kilometer weiter am Ursprung dieses Flusses, der Furtwanger Donauquelle beim Kolmenhof, standen.

Schon am Start des Fußweges zur Quelle gab es einen kurzen Halt. Denn hier steht ein großer Findling, auf dem der Verlauf der Donau eingezeichnet ist. Bürgermeister Josef Herdner befestigte nun zusammen mit Bürgermeister Mykola Dziadzin auf diesem Stein an der Donau-Mündung ein Namensschild des Mündungsortes Wylkowe. Dann ging es weiter für die Gäste mit ihren Furtwanger Gastgebern zur Quelle. Bürgermeister Mykola Dziadzin bezeichnete diesen Moment als den "emotionalen Höhepunkt dieser Reise".

Bürgermeister Josef Herdner betonte, dass hier aus dieser kleinen Quelle ein großer Strom entspringe, der dann mit zahlreichen Armen nach 2888 Kilometern ins Schwarze Meer mündet – und dies direkt in der Nachbarschaft von Wylkowe. Der Danuvius an der Quelle schaue diesem großen Strom nach, der auch den neuen Freunden in der Ukraine viel Glück und Segen bringen solle. Neben einem Prosit mit einem Honigschnaps aus Wylkowe tranken die beiden Bürgermeister Brüderschaft mit Wasser aus der Quelle. Ziel ist es nun, da sind sich beide Seiten einig, die Kontakte weiter auszubauen, eventuell auch mit Austausch-Besuchen beispielsweise von Studenten.