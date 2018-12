von Stefan Heimpel

Seit dem 1. März hat Gütenbach eine neue Bürgermeisterin – und die ist wirklich einzigartig. Lisa Wolber, die nach der nach der Wahl am 17. Dezember nun offiziell verpflichtet wurde, ist die einzige Frau im ganzen Schwarzwald-Baar-Kreis, die im Chefsessel eines Rathauses sitzt.

Schon seit Mai 2015 war die St. Georgenerin nach ihrem Studium an der Verwaltungshochschule in Kehl in der Gütenbacher Gemeindeverwaltung aktiv. Im September 2015 hatte sie die Aufgabe als Hauptamtsleiterin von Bernd Nitz übernommen. In den folgenden zwei Jahren lernte sie dabei Gütenbach, seine Bürger und auch die Verwaltung kennen. Als Bürgermeister Rolf Breisacher angekündigt hatte, nicht noch einmal kandidieren zu wollen, entschloss sich Lisa Wolber, sich um die Nachfolge zu bewerben. Erwartungsgemäß gewann sie am 17. Dezember 2017 als einzige Kandidatin die Bürgermeisterwahl.

Gütenbach Neue Gütenbacher Bürgermeisterin verpflichtet

Unerwartet war aber die hohe Wahlbeteiligung: Satte 60 Prozent der Wähler gingen an die Urne. Dies belegte, dass die Gütenbacher die Sache sehr genau verfolgt hatten und Lisa Wolber diese Aufgabe zutrauten. Noch am Wahlabend gab es viele Gratulationen, unter anderem auch von den Abgeordneten der Region und Landrat Sven Hinterseh, die dann auch wieder zur Amtseinführung in die Gütenbacher Festhalle kamen.

Immer wieder machte Lisa Wolber deutlich, dass ihr die Aufgabe als Chefin der Verwaltung wichtig ist und dass sie Gütenbach nicht als Sprungbrett für den nächsten Bürgermeister-Posten benutzen wolle. Ohnehin warten große Aufgaben auf sie: Bereits fertig ist inzwischen das gemeinsame Gewerbegebiet von Furtwangen und Gütenbach auf der Neueck. Weitere große Themen für die Gemeinde sind die Sanierung der Festhalle, die aktuell am Laufen ist, sowie der Neubau einer Feuerwehr-Garage. Auch die Zukunft des Rathauses ist noch immer in der Diskussion. Großen Wert legt sie auch darauf, dass in Gütenbach Kindergarten und Schule weiter erhalten bleiben. Gleich nach ihrer Amtsübernahme und den vielen Gratulationen nutzte Lisa Wolber dann auch die Gelegenheit, um sich mit verschiedenen Amtsträgern der Region auszutauschen.