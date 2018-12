von Stefan Heimpel

Lange wurde geplant, jetzt läuft alles – und wie. Das interkommunale Gewerbegebiet auf der Neueck wurde Anfang Oktober offiziell seiner Bestimmung übergeben. Schon jetzt ist es nahezu ausgebucht.

Das Besondere dabei: Dieses Gewerbegebiet ist in sich eine Einheit, liegt aber verteilt auf den Gemarkungen von Furtwangen (Gemarkung Neukirch) und Gütenbach. So waren es auch die Gütenbacher Bürgermeisterin Lisa Wolber und der Furtwanger Bürgermeister Josef Herdner, die das Gebiet gemeinsam ihrer Bestimmung übergaben. Herdner machte deutlich, dass ein solches Projekt sehr viel Zeit benötigt. 2011 wurde der Beschluss gefasst, nach sieben Jahren ist es endlich soweit. Bei der großen Nachfrage nach Gewerbeflächen müsse man sich eigentlich schon sofort wieder Gedanken machen, wo man wieder ein ähnliches Projekt realisieren könnte, so der Rathauschef. Denn von den etwa zwölf Grundstücken sind zwei schon verkauft und werden bereits bebaut, bei zwei weiteren steht der Vertragsabschluss direkt bevor und auch für alle übrigen Grundstücke sind Interessenten vorhanden. Wenige Wochen nach der Eröffnung ist das Baugebiet also eigentlich schon ausgebucht.

Alles begann 2012

Nach dem Beschluss wurde im Jahr 2012 der Zweckverband aufgestellt, in dem Vertreter der beiden Gemeinden gemeinsam die jeweiligen Beschlüsse fassten. Es folgten dann bis 2013 die Grundstücksverhandlungen. 2014 konnten die erste Planungen begonnen und dann bereits der Bebauungsplan erstellt werden, der 2017 rechtskräftig wurde. Bereits 2015 begannen dann die Planungen für die Erschließung und 2017 wurden die Bauleistungen vergeben werden. Die Grundstückflächen mit rund 5900 Quadratmetern mussten eingeebnet und bearbeitet werden, dazu kamen Straßen mit Randsteinen und Gehwegen sowie die Leitungen für Wasser und Abwasser. (hei)