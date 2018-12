von Stefan Heimpel

Ein Großereignis, bei dem die ganze Stadt Furtwangen auf den Beinen war, war in diesem Jahr das 150-jährige Jubiläum der Stadtkapelle Furtwangen. Tagelang wurde der Geburtstag gefeiert. Die Höhepunkte in einem hochkarätigen Programm waren sicher der Abend mit LaBrassBanda im Festzelt sowie der große Festumzug durch die Stadt.

Start an Neujahr

Gleich am Neujahrstag begannen die Feiern zum Jubiläum, denn hier präsentierte sich die Stadtkapelle bei ihrem traditionellen Neujahrskonzert in der 150-jährigen Bestehen neu angeschafften Uniform. Das eigentliche Jubiläumswochenende rund um Christi Himmelfahrt begann am Mittwoch, 9. Mai, mit einem Handwerkervesper mit den Breg Brass Buebe aus Vöhrenbach und einem Auftritt der Wilden Engel am Abend. Der folgende Freitag stand unter dem Motto „Rock meets Tracht“ mit Edelrock und DJ.

Nicht nur die Stadtkapelle feierte Jubiläum, auch die Jugendkapelle besteht seit 50 Jahren und veranstaltete so am Samstag einen "Tag der Jugendkapellen" mit kurzen Auftritten und lustigen Spielen für die Gastkapellen. Am Abend hatte Timo Hieske mit seinen jungen Egerländern verschiedene Musikanten zum Musikantentreff XXL eingeladen. Zu Gast in Furtwangen waren beispielsweise die Obermüller-Musikanten aus dem Münchner Hofbräuhaus.

Den ersten Höhepunkt gab es an Christi Himmelfahrt, als am Abend die international renommierte Band LaBrassBanda für ein volles Festzelt und Bombenstimmung sorgte. Und auch am Sonntag war das Festzelt noch einmal voll, nachdem der große Festumzug durch die Stadt beim Festzelt angekommen war. Rund 40 Gruppierungen, zumeist Musikvereine, waren vom Marktplatz über die Wilhelmstraße und Bregstraße zum Festzelt gezogen.

Einer der Höhepunkte: Super Stimmung herrscht im Festzelt beim Auftritt von LaBrassBanda. | Bild: Stefan Heimpel

Hunderte von Zuschauern, darunter auch zahlreiche Ehrengäste, säumten den Umzugsweg und wurden von den Kapellen mit unterschiedlichsten Märschen unterhalten. Angeführt wurde der Zug natürlich vom Geburtstagskind: Unter der Leitung von Ulf Schuster marschierten hier gemeinsam die Mitglieder der Stadtkapelle und Jugendkapelle und boten damit ein eindrucksvolles Bild. Gefolgt wurden sie von der Stadtkapelle Vöhrenbach, die für dieses Fest als Pate fungierte und im kommenden Jahr selbst ihren 200. Geburtstag feiern kann.

Insgesamt war dieses Jubiläum sicher ein Ereignis, das den Furtwanger Bürgern und vor allem natürlich den Musikern der Stadtkapelle noch lange in Erinnerung bleiben wird.