Rund um den Wasserfall sprechen die Touristen in Triberg bereits von einer "beautiful town" – einer schönen Stadt also. Das Stadtbild hat sich verändert. Die Boulevards, die in verschiedenen Bauabschnitten entlang der Hauptstraße ab dem Triberg Land bis hin zum Beginn der Wallfahrtstraße am Schwarzwaldmuseum geschaffen wurden, laden zum Flanieren ein.

Boulevard-Erweiterung: Und jetzt soll sich auch in der Unterstadt einiges bewegen. Türöffner ist dafür das Triberg-Land, die Modellbahn-Ausstellung in der Hauptstraße. In der zweiten Hälfte des Jahres machte dann ein noch geheimes Hotel-Projekt von sich reden. Bürgermeister Gallus Strobel sprach von einer „Übernachtungsmöglichkeit der ganz besonderen Art“, die für Belebung sorgen werde. Und er sagte: "Wir haben bislang zu wenig Hotelbetten in Triberg." Das Projekt könnte dann auch der Anlass sein, den fünften Boulevardabschnitt entlang der Haupt­straße zwischen Triberg-Land weiter nach unten bis zum Abzweig An der Gutach „in wenigen Jahren“ zu realisieren.

Die Edeka-Baustelle wächst und gedeiht. | Bild: Reutter

Bühler-Areal: Im touristischen Herzen Tribergs in der Oberstadt entsteht ein Edeka-Vollsortimenter. Dieser soll ab August 2019 das Einkaufsangebot der bestehenden Lidl-, Netto- und Rossmann-Filialen ergänzen. Es handelt sich um das derzeit größte Bauprojekt der Wasserfallstadt. Noch ungeklärt ist, wie das Flachfach des Gebäudes auf dem ehemaligen Bühler-Areal genutzt werden soll. Ein Idee- und Architektenwettbewerb brachte mangels Interesse kein Ergebnis. Jetzt soll der Aufsichtsrat der Triberg Entwicklungs GmbH mögliche Nutzungen erarbeiten. Im Gremium der 100-prozentigen Tochter der Stadt sitzen neben Bürgermeister Strobel auch Vertreter des Gemeinderats und der städtische Marketingleiter Nikolaus Arnold.

Das Kik-Areal wird 2018 zum Zankapfel. | Bild: Marc Eich