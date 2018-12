von Stefan Heimpel

Für die Kinder der Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe gab es ein ganz besonderes Erlebnis: Der Lkw-Fanclub „Buschbamber Nürburgring“ hatte sie zu einer Rundfahrt mit ihren Trucks ein. 51 schwergewichtige Laster rollten auf dem Gelände der Katharinenhöhe an und sorgten mit dieser "Teddybären-Tour" bei den Kindern für glänzende Augen. Aber auch für die Fahrer selbst war dies eine ganz besondere Erfahrung.

Engagierter Initiator

Viele Leute kennen den Schlager von „Teddybär 1-4“ über eine Lkw-Fahrt für einen behinderten Jungen. So war der Titel "Teddybär-Tour" für dieses ganz besondere Ereignis sicher der passende Titel. Die Idee dazu hatte Bernd Bick aus Deißlingen. Seit 13 Jahren veranstaltet er mit der Country-Band Schwarzpulver in Deißlingen ein Country-Open-Air, der Erlös ist jedes Mal für bedürftige Kinder bestimmt. Seit vier Jahren bekommt die Rehaklinik Katharinenhöhe das Geld. Bei eben diesem Country Festival, an dem auch der Trucker-Club Buschbamber beteiligt ist, entstand nun die Idee, den Kindern einmal mit einer Fahrt in den Schwergewichten der Straße eine nicht ganz alltägliche Freude zu machen.

51 Lkw rollten auf der Katharinenhöhe an, um dann mit den Kindern zu einer Rundfahrt zu starten. | Bild: Stefan Heimpel

Bernd Bick war dabei von der Resonanz überwältigt. Rund 50 Lastwagen benötigte er, innerhalb weniger Wochen hatte er mehr als 130 Anmeldungen von Lastwagenfahrern aus Süddeutschland und dem benachbarten Ausland. Und so kamen nun 51 Laster auf die Katharinenhöhe.

Allein schon die Auffahrt der Riesen auf Rädern auf dem eigens dafür geleerten Klinikparkplatz war ein beeindruckendes Bild. Noch viel schöner waren allerdings die glänzenden Augen der jungen Patienten. Im Führerhaus eines solchen Giganten darf man schließlich nicht jeden Tag Platz nehmen. Und dann ging es auf einer Rundfahrt über Schönwald, Triberg, St. Georgen und Brigach zurück zur Klinik.

Die beteiligten Fahrer waren beeindruckt. Der Lohn für sie war Kaffee und Kuchen und vor allem das Lächeln der jungen Passagiere. „Wir haben geschafft, was wir uns vorgestellt haben. Wir haben das Lächeln der Kinder gesehen“, freute sich Bernd Bick. Für ihn ist es jetzt schon klar: Nächstes Jahr soll es wieder eine Teddybär Tour geben. (hei)