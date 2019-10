Am Samstag, 12. Oktober, steht in der Festhalle in Furtwangen ab 20 Uhr das Jahreskonzert des Schwarzwald-Harmonika-Orchesters (SHO) Furtwangen auf dem Programm.

Motto „Rhythm and Dance“

Der Konzertabend des Furtwanger Harmonika-Orchesters unter der Leitung von Dirigentin Uta Borho steht unter dem Motto „Rhythm and Dance“. Die Musiker haben für ihren Auftritt Werke wie den „Ungarischen Tanz Nr. 5“ von Johannes Brahms, „Conga“ von Enrique Garcia oder auch „Alcazar“ von Llano und „Crossline“ von Bernd Glück einstudiert. Es wartet also ein abwechslungsreiches Repertoire auf die Zuhörer.

Passend zum Motto „Rhythm and Dance“ werden Tanzgruppen des Turnvereins Furtwangen unter der Leitung von Simone Puchinger den Konzertabend mitgestalten.

Ein Höhepunkt wird sicherlich der gemeinsame Auftritt der Tanzgruppe One2step mit dem Schwarzwald-Harmonika-Orchester bei dem bekannten Stück „Lord of the Dance“ sein.

Vorverkauf läuft an

Eintrittskarten sind im Vorverkauf bei Böhler Optik, ­Morys Hofbuchhandlung und der Breg-Apotheke sowie am Veranstaltungsabend an der Abendkasse erhältlich.