von Stefan Heimpel

Furtwangen – Unter dem Motto „UL – eine starke Liste für Furtwangen“ hat die Unabhängige Liste (UL) im Furtwanger Gemeinderat nun die Kandidaten für die Wahl zum Furtwanger Gemeinderat am 26. Mai gekürt. Bei 18 Sitzen im Gemeinderat hat die UL eine Liste mit 18 Kandidaten und zwei Ersatzkandidaten erstellt. Spitzenkandidatin ist Isolde Grieshaber auf Platz eins, gefolgt vom aktuellen Fraktionssprecher Ulrich Mescheder. Aktuell hat die UL-Fraktion im Gemeinderat drei Sitze. Erneut für den Gemeinderat kandidiert auch Roland Thurner, während der bisherige UL-Gemeinderat Stefan Braun nicht mehr auf der Liste zu finden ist.

Roland Thurner erinnerte daran, dass dies seit 1984 bereits die achte Gemeinderatswahl in Furtwangen ist, an der die UL beteiligt ist, nachdem zuvor 1979 eine grüne Liste aufgestellt worden war. Das Ziel der UL ist es, die Zahl ihrer Sitze von bisher drei auf mindestens vier oder gar fünf zu erhöhen. „Dann ändert sich der Gemeinderat“, so Ulrich Mescheder.

Er machte deutlich, wie wichtig es ist, genügend Kandidaten auf der Liste zu haben. Denn entscheidend für die Sitzverteilung im Gemeinderat ist die Zahl der Gesamtstimmen für die Liste. In den Gemeinderat einziehen werden dann diejenigen Mitglieder der Liste, die die meisten Stimmen auf sich vereinen. Daher ist es bei einer Position im vorderen Feld der Liste wahrscheinlicher, genügend Stimmen zu bekommen und damit in den Gemeinderat einzuziehen. Aber noch bei jeder Wahl gab es auch hier Überraschungen, dass Kandidaten aus dem mittleren Feld der Liste so viele Stimmen erhielten, dass sie in den Gemeinderat einzogen.

Aufgrund dieser Gegebenheiten fand die Nominierung in zwei Blöcken statt. Zum einen gab es Kandidaten, die sich vor allem auch deshalb zur Verfügung stellten, weil sie die Liste komplettieren wollten. Diese belegen nun auf der Liste der UL die Plätze elf bis 18 sowie die beiden Ersatzplätze. Darüber hinaus gab es zehn Kandidaten, die im vorderen Block der Liste mit einer möglichen Wahl in den Gemeinderat rechnen können.

Bei der Reihenfolge der Kandidatenliste hatte man darauf geachtet, Männer und Frauen möglichst gleichmäßig zu repräsentieren. Ebenso legte man Wert darauf, dass neben den bewährten Kandidaten auch wieder ganz neue Gesichter auf der Liste der UL erscheinen. Die beiden Blöcke der Liste wurden jeweils einstimmig in geheimer Wahl bestätigt.

Als Spitzenkandidat hatte man sich auf Isolde Grieshaber verständigt, die bereits bei der letzten Wahl den Einzug in den Gemeinderat nur knapp verpasst hatte. Nicht zuletzt sei es wichtig, dass noch mehr Frauen in den Furtwanger Gemeinderat kommen, so Mescheder.

Nach der erfolgreichen Listen-Aufstellung wurde diskutiert, wie man nun die Wahlziele und die Kandidatenlisten publizieren will. Hier wird sich ein Arbeitskreis zusammensetzen, um eine passende Form zu finden. Dabei machte Ulrich Mescheder deutlich, dass die Situation für den kommenden Gemeinderat nicht einfach werde, da durch große Projekte die Verschuldung der Stadt deutlich ansteigen werde. Wichtige Themen sind die weitere Entwicklung der Schulen, vor allem die Sanierung am OHG, und die Zukunft der Grundschulen. Ebenso geht es um eine zukunftsfähige Mobilität und den Ausbau des Nahverkehrs. Weitere Themen sind die ärztliche Versorgung und der Wohnraum in der Stadt, so Ulrich Mescheder.