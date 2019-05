von SK

An der Fakultät Informatik der Hochschule Furtwangen fand kürzlich eine Abschlussfeier statt. Insgesamt haben 101 Informatikerinnen und Informatiker ihr Studium in diesem Zeitraum abgeschlossen. Dekan Mohsen Rezagholi zeigte den jungen Leuten, von denen viele mit ihren Familien am Festakt teilnahmen, glänzende berufliche Perspektiven auf.

Verantwortungsbewusst handeln

Die Wirtschaft suche händeringend nach gut qualifizierten Informatikern. Das Studium in Furtwangen bilde hierfür eine hervorragende Basis, denn die Fakultät sei beim CHE-Ranking erst kürzlich erneut in die Spitzengruppe in Deutschland gewählt worden. Informatik habe die Welt positiv beeinflusst, so Rezagholi. Für die verabschiedeten Männer und Frauen gelte es deshalb, fachlich fit zu bleiben und dabei ethisch und verantwortungsbewusst zu handeln.

Mehr automatisierte Prozesse

Den Festvortrag hielt Konrad Krafft, Gründer und Geschäftsführer der Firma Double Slash in Friedrichshafen, selbst Absolvent des Studiengangs Allgemeine Informatik. Nach einem kurzen Rückblick über die Entwicklung der Informatik nahm er die Zukunft in den Blick. Klar sei, so Krafft, dass die Entmaterialisierung von Gütern und der Anteil automatisierter Prozesse stetig zunehme. Doch was in 30 oder 40 Jahren sei, könne niemand seriös voraussagen. Seiner Meinung nach bleibe der Mensch auch morgen wichtig, denn „Vertrauen lässt sich nicht durch Blockchaintechnologien lösen“.

Mathematiker verabschiedet

Im Rahmen der Absolventenfeier wurden Peter Fleischer und Bertold Laschinger, die als Mathematiker jeweils 27 Jahre an der Fakultät gelehrt haben, in den Ruhestand verabschiedet.

Urkunden überreicht

Anschließend wurden die Urkunden überreicht. Studiendekan Stefan Betermieux händigte die Bachelorurkunden in den Studiengängen Allgemeine Informatik und Computer Networking aus. Studiendekan Steffen Thiel nahm die Urkundenübergabe in den Studiengängen Software Produktmanagement und IT-Produktmanagement vor. In diesem neuen Studiengang wurden erstmalig Absolventen mit den Vertiefungen Softwareprozesse und Sozioinformatik in den Arbeitsmarkt entlassen. In den Masterstudiengängen Informatik und Mobile Systeme wurden die Urkunden von den Studiendekanen Elmar Cochlovius und Lothar Piepmeyer übergeben.

Preise aus der Industrie

Dekan Rezagholi beglückwünschte die Jahrgangsbesten, die wertvolle Preise aus Händen der Industriepartner der Fakultät entgegen nehmen durften. Johannes Baureithel und Daniel Wiese, beide Absolventen des Studiengangs Allgemeine Informatik, erhielten den Preis von Jens Kröger von der Firma Endress und Hauser aus Maulburg. Samuel Kreiss, Studiengengang Software Produktmanagement, erhielt den Preis von Jürgen Birkle von der Firma Double Slash aus Friedrichshafen. Im Masterstudiengang Informatik wurde Steffen Schmid von Sven Haßler von der Firma Mentor aus Villingen ausgezeichnet. Umrahmt wurde die Feierlichkeit vom Musik-Duo La Vida Loca mit Tamara Fricker als Sängerin und Dirk Fricker an der Gitarre und am Cajon.

