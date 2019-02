von SK

Aufgrund der sehr guten Schneelage konnte nach einjähriger Pause der 22. Lauf um den Bodenwaldpokal durchgeführt werden. Der Ausrichter, die Sportfreunde Schönenbach, hatten in diesem Jahr erstmals Unterstützung von Betreibern des Bregtallifts, die mit ihrer Pistenwalze für eine ausgezeichnete, rund 1,5 Kilometer lange Abfahrtspiste sorgte.

Ideale Bedingungen

Die äußeren Bedingungen bei ein paar Grad über Null und Sonnenschein waren sehr gut, so die Organisatoren. So starteten in diesem Jahr insgesamt 36 Teilnehmer auf 1035 Meter in der Nähe des Bodenwaldes, der dem ersten Rennen vor 38 Jahren den Namen gab. Alle erreichten das Ziel beim Hofbauernhof in Schönenbach auf 834 Höhenmetern. Allerdings musste nachträglich der Sieger von 2017 der allgemeinen Klasse der Herren, Niklas Ketterer, wegen eines Torfehlers disqualifiziert werden.

Kein Vorjahressieger auf dem Podest

So konnten in allen Klassen in diesem Jahr Premierensieger gefeiert werden. Mit Tagesbestzeit von 1:53,98 siegte erstmals Paul Ketterer aus Rohrbach und holte sich gleichzeitig auch den Pokal in der Altersklasse. In der allgemeinen Klasse der Herren siegt erstmals Marius Straub aus Schönenbach in einer Zeit von 2:02,35. Erstmals in die Siegerbücher einschreiben konnte sich in diesem Jahr bei den Frauen auch Annika Schartel aus Gütenbach in einer Zeit von 2:08,37. Bei den jugendlichen Damen siegte Luisa Seifritz aus Furtwangen. Auch sie erreichte eine super Zeit von 2:18,75.

Team Air Schwarzwald vorne

Im erstmals 1999 von den Sportfreunden ins Leben gerufene Mannschaftswettbewerb siegte die Mannschaft Air Schwarzwald mit den Fahrern Michael Seifritz, Ralf Seifritz und Achim Mayer mit einer Gesamtzeit von 5:59,12. Zweiter wurde hier die Mannschaft Steinbeißer vor der Mannschaft Straub-Buebe.

Viele Zuschauer applaudieren

Insgesamt war es eine hervorragend organsierte Veranstaltung, die ihren Abschluss mit der Siegerehrung im Vereinsheim der Sportfreunde Schönenbach fand. Auch zahlreiche Zuschauer sorgten an der Piste für eine schöne Kulisse und spendeten eifrig Applaus.