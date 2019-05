von Stefan Heimpel

Zu einer offenen Gesprächsrunde hatte die CDU ins Gasthaus „Krone“ nach Schönenbach eingeladen. Vor allem sollten hier die Kandidaten für den Schönenbacher Ortschaftsrat vorgestellt werden. Daneben waren einige der Kandidaten für den Gemeinderat aus den Reihen der CDU gekommen, dazu einige Bürger sowie Ortsvorsteher Hansjörg Hall, der nicht mehr für den Ortschaftsrat kandidiert. Moderiert wurde der Abend vom CDU-Fraktionssprecher im Gemeinderat, Thomas Riesle.

Kandidaten stellen sich vor

In einer ersten Runde konnten sich die Kandidaten für den Ortschaftsrat vorstellen und ihre Vorstellungen darlegen. Aber auch die Gemeinderatskandidaten stellten sich mit ihren Ideen vor. Dabei machte Thomas Riesle deutlich, dass es einige Themen gebe, die für Schönenbach von Bedeutung seien.

Enger Kontakt zum Gemeinderat

Gleichzeitig hob er hervor, dass bei der CDU die Vertreter der Ortsteile immer einen engen Kontakt zur Gemeinderatsfraktion hätten. Bisher war im Schönenbacher Ortschaftsrat allerdings nur eine CDU-Liste vertreten. Für die Wahl 2019 hat sich nun eine zweite Liste formiert, wodurch die Wahl nun „richtig spannend“ wird.

Breitband wichtiges Thema

Zu den wichtigen Schönenbacher Themen gehören, so Thomas Riesle, ebenso wie auch die Kandidaten bei ihrer Vorstellung, die Windkraft und die Breitbandversorgung. Ein wichtiges Thema ist auch der Erhalt der Sporthalle, wie es im Eingemeindungsvertrag festgeschrieben wurde. Ebenso geht es um Bauplätze.

Radweg in Sichtweite

Der schon lange gewünschte Radweg nach Rohrbach sei in Sichtweite. Auf jeden Fall, so Thomas Riesle, gelte es, die Kindergärten in den Ortsteilen zu erhalten. So wie auch in Rohrbach ist Schönenbach aktuell gut ausgelastet. Bei den Gesprächen mit den Zuhörern brachte vor allem der Behindertenbeauftragte der Stadt, Gerhard Fehrenbach, vor, dass die Barrierefreiheit und auch die Schaffung von Behindertenparkplätzen in Schönenbach ein Thema sei. Ebenso wurde angeregt, für die Sporthalle einen zweiten Ausgang als Notausgang zu schaffen, gerade auch für größere Veranstaltungen wie an der Fasnet.

