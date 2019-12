von Siegfried Kouba

Der Breitbandausbau in Neukirch läuft mit voller Kraft. Die erforderliche Schaltstelle, der sogenannte Point of Presence, ist nun öffentlich in Betrieb genommen worden. Das würfelartige Gebäude steht an der Ecke Schul/Tal-Straße.

Erfreulicher Tag

Das Projekt ist eine Zusammenarbeit des Zweckverbandes Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar, der Beraterfirma Jubera, des Netzbetreibers IT-Unternehmen Stiegeler und den bauausführenden Firmen. Bürgermeister Josef Herdner nannte im Beisein von Ortsvorsteher Rainer Jung, Felix Stiegeler und Jochen Cabanis den Mittwoch einen „erfreulichen Tag“, der Bedeutung nicht nur für Neukirch habe.

Viel Arbeit fand im Tiefbau statt, um ein deutliches Signal in der Breitbandversorgung zu setzen. Viel Geld wurde investiert und wird noch einzusetzen sein. Besonderer Dank galt Rainer Jung und seiner Firma Jubera, die sich als Experten für den wichtigen Teil kommunaler Arbeit einsetzten. Recht zufrieden war auch Rainer Jung, der trotz mancher sprachlicher Schwierigkeiten auf ein gedeihliches Miteinander mit der Baufirma KTS zurückblickte.

240 Interessenten

Stolz könne man auf 240 Interessenten sein, von denen rund 50 Prozent schon unter Vertrag stünden. Mit rund 95 Prozent an Verträgen mit dem Zweckverband sei man bestens ausgelastet. In Neukirch stehe man gut da und möglichst viele Immobilienbesitzer sollten sich anschließen, auch wenn die Angelegenheit schon zum Selbstläufer geworden sei.

Den Dank des Zweckverbandes formulierte Jochen Cabanis. Man habe 300 Aspiranten angeschrieben, von denen 280 mitmachen. Wer den Anschluss verpasse, für den könnte es in Zukunft wesentlich teurer werden. Der Dank des Zweckverbandsvertreters galt der Stadt, der Firma Jubera und den Kunden. Andernorts dauere die Verwirklichung weitaus länger. Schon jetzt werde man Förderanträge für die Außenbereiche von Neukirch, Rohrbach, Linach und einen Teil Vöhrenbachs stellen. Jeder könne versorgt werden, im besten Fall gehe die Region bis 2025 ans Netz.

Erfreut war auch Felix Stiegeler aus Schönau, der den Backbone als Kernbereich des Telekommunikationsnetzes vorstellte. Bereits 82 Neukircher Kunden seien mit dem Netz verbunden, wozu einerseits die aktive Technik mit Stromversorgung und andererseits der passive Teil mit Verbindung zu jedem Haus zur Verfügung stehe.

Kosten 1,4 Millionen Euro

Insgesamt wird das Unterfangen 1,4 Millionen Euro betragen, wovon 520 000 Euro als Zuschüsse fließen. Den Rest muss die Stadt stemmen, die die Kosten des neuen Mediums nicht umlegen kann. Die endgültige Verwirklichung des Projektes hänge von der Leistungsfähigkeit der Kommunen, der Präsenz der Baufirmen und dem Interesse der Kunden ab.

Die Firma Stiegeler aus Schönau bekräftigt, dass „erfreulich viele Anträge zum Vertragsabschluss zu schnellem Internet, Telefonie und Fernsehen“ eingegangen seien. Je nach Bedarf stünden Privatkunden Geschwindigkeiten von 100, 300 oder 400 Megabit pro Sekunde zur Verfügung. Damit werde das Surfen im Internet und das Streamen von Filmen und Videos oder das Hochladen großer Dateien perfektioniert.