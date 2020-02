von Stefan Heimpel

Verschiedene Themen wurden in der jüngsten Sitzung des Linacher Ortschaftsrates angesprochen. Ein wichtiges Thema war der geplante Kanalbau und der mögliche Anschluss an die Furtwanger Trinkwasserversorgung für Linach.

Verkehrsschau ohne Ergebnis

Unter anderem ist das Gremium nicht zufrieden mit den Reaktionen auf die Forderungen zur Verkehrsberuhigung. Die Verkehrsschau im vergangenen Herbst blieb ohne Ergebnis.

Ortsvorsteher Arno Ruf berichtete weiter, dass im Dorfgemeinschaftshaus verschiedene Elektrogeräte wegen Defekt ausgetauscht werden mussten. Außerdem werden die Geräte künftig mit „Gemeindehaus Linach“ gekennzeichnet. Darüber hinaus wird man nun Angebote für die im Haushalt vorgesehenen Ausstattung für das Gemeindehaus einholen. Dabei geht es um 50 Stühle, einen Schallschutz und die Beleuchtung.

Interesse an Wasserversorgung

Von besonderer Bedeutung für Linach sind aktuell die Planungen zum Abwasserkanalbau. Hier soll vor allem geprüft werden, ob bei den Anwesen in Linach auch Interesse am Anschluss an die Furtwanger Wasserversorgung besteht. Gerade bei der Trockenheit der vergangenen Jahre gab es wohl bei einzelnen Anwesen Probleme mit der Trinkwasserversorgung aus der eigenen Quelle.

Aktuell werden die Linacher Hausbesitzer von der Stadtverwaltung angeschrieben und angefragt, ob sie eventuell Interesse am Anschluss an die städtische Wasserversorgung haben. Die entsprechenden Fragebögen müssen bis zum 6. März wieder bei der Stadtverwaltung eingegangen sein.

Berücksichtigt werden müssen dabei sowohl Fragen wie die Keimbelastung des eigenen Wassers wie die möglichen Zuschüsse für entsprechende Leitungen. Diese Wasserversorgung könnte dann gleichzeitig mit den Leitungen für das Abwasser verlegt werden.

Breitbandzuschuss ist beantragt

Auch der Zuschuss für Breitband ist für Linach gestellt. Die entsprechenden Leerrohre sollen gleichzeitig verlegt werden. Baubeginn ist für 2021 oder 2022 geplant.

Im März soll bereits eine Ortsbegehung stattfinden, in der die aktuelle Situation vor Ort begutachtet wird. Es ist auch angedacht, bei Anwesen mit besonders hohen Anschlusskosten aufgrund der Entfernungen in Absprache mit der Stadtverwaltung gesonderte Regelungen zu finden. Im Anschluss an diese Ortsbegehung soll dann eine Informationsveranstaltung zu diesem Thema in Linach stattfinden.