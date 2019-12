von Christa Hajek

Spätestens ab 1. Januar 2022 sollen die Rathausakten in Gütenbach elektronisch geführt werden. In der jüngsten Sitzung stellte der Gütenbacher Gemeinderat einstimmig die Weichen für die E-Akten.

Fundamentaler Eingriff in die Organisation

Hauptamtsleiterin Caroline Heim bezeichnete die Umstellung als „fundamentalen Eingriff in die Verwaltungsorganisation“. Sie sah zahlreiche Vorteile in der Einführung der E-Akten. So könne man mit einer Suchfunktion nach Schlagworten die passenden Dokumente rasch auffinden, ohne lange in Ordnern zu blättern. Zudem könnten mehrere Personen parallel eine Akte „in der Hand haben“. Das gilt auch für Kassenbelege, die in Zukunft innerhalb von Sekunden zu finden seien.

Platzeinsparung auch für neues Rathaus

Nicht zuletzt benötige man für die E-Akten weniger Platz. Das sei wichtig für den geplanten Rathaus-Neubau. Die Einsparung bezifferte die Gütenbacher Verwaltung auf gut 50 Quadratmeter. Derzeit verfügt die Gütenbacher Verwaltung nach Auskunft von Heim über drei Archivräume mit insgesamt 73 Quadratmetern Fläche.

Beim Neubau des Rathauses können nicht nur Flächen eingespart werden, betonte Heim, auch Arbeitszeit der Mitarbeiter werde eingespart. Die Hauptamtsleiterin wies ferner darauf hin, dass Manipulationen der E-Akten wesentlich schwieriger seien.

Zusammenarbeit mit Furtwangen

Bei der Einführung der E-Akten arbeitet Gütenbach eng mit Furtwangen zusammen und benutzt das gleiche System. Deshalb können die Mitarbeiter gemeinsam geschult werden. Darüber hinaus wird der Furtwanger Archivar Ludger Beckmann einmal monatlich die Gütenbacher Verwaltung unterstützen.

Als einmalige Projektkosten ermittelte die Gütenbacher Verwaltung knapp 24 000 Euro. Die laufenden Kosten wurden auf 3900 Euro jährlich beziffert. „Eine zeitgemäße, sinnvolle Investition“, beurteilte Gemeinderat Sebastian Weiß die Einführung der E-Akte.