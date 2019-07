von Stefan Heimpel

35 Jugendliche aus einem großen Einzugsgebiet sind nun im Jugendgästehaus im Skiinternat angekommen: Die Kinderuni 2019 ist gestartet. Eigentlicher Startpunkt war am Dienstagmorgen in der Hochschule Furtwangen. Hier wurden die 35 jungen Studenten offiziell willkommen geheißen durch Damaris Gutekunst und Ulrike Waldvogel vom Trägerverein, im Namen der Hochschule von Achim Bumüller und von der Stadt Furtwangen durch Francesca Hermann. Auch Teilnehmer aus der Schweiz waren dabei, und sogar aus München und Berlin waren Jugendliche zu dieser Kinderuni nach Furtwangen angereist.

Arbeit in zwei Gruppen

Nach der Begrüßung startete gleich das Arbeitsprogramm in zwei Gruppen. Auf dem Stundenplan standen die Fakultät Gesundheit, Sicherheit und Gesellschaft im ehemaligen Krankenhaus und Experimente im Zentralbau der Hochschule. In der Mittagspause wechselten die beiden Gruppen ihre Arbeitsplätze.

Reihe von Experimenten

Während in der Hochschule mit einer vielseitig verwendbaren kleinen Roboter-Steuerung gearbeitet wurde, hatte man im ehemaligen Krankenhaus gleich eine ganze Reihe von Experimenten vorbereitet. Wie sicher sind Schließanlagen wirklich? Wie kann Staub einfach explodieren? Anspruchsvoll und interessant war auch ein Experiment, bei dem die jungen Studenten selbst einen Elektromotor konstruieren konnten. Sie hatten dafür nichts anderes als Draht, eine Batterie und einen Magneten zur Verfügung und mussten erst einmal eine Spule wickeln. Dieses Experiment war besonders zeitaufwendig.

Im Future-Care-Lab zu Gast

Und schließlich war jede Gruppe im Wechsel im Future-Care-Lab zu Gast. Hier erlebten die Teilnehmer einen einfachen menschenähnlichen Roboter, der dank einer sehr einfachen Programmierung alles mögliche tun kann. Eine andere interessante Erfahrung war die virtuelle Realität: Mit einer sogenannten VR-Brille tauchten die Jugendlichen scheinbar in eine ganz fremde, tatsächlich aber nicht existierende, sondern nur vom Computer entworfenen, dreidimensionalen Welt und konnten dort agieren.

Jeden Tag wissenschaftliches Programm

Bis Freitag haben die Jugendlichen jeden Tag ein solches wissenschaftliches Programm mit unterschiedlichen Themen. Vorgestellt wird dabei die Medizintechnik am Campus Schwenningen oder wie eine E-Bike-Firma funktioniert, und schließlich gibt es einen Industrietag zum Thema Modellbau bei der Firma Faller in Gütenbach.

Freizeitangebot lockert auf

Aber natürlich nicht nur das Studium steht auf dem Plan. Zusammen mit ihren fünf Betreuern gibt es viele weitere Angebote, beispielsweise am Abend. Dabei sind vier dieser Betreuer schon erfahrene Kinderuni-Helfer. Auf dem Programm stehen unter anderem eine Haus-Rallye, ein sportliches Turnier oder ein Filmabend im Gucklochkino.

Zum Abschluss in den Freizeitpark

Das Highlight folgt dann am Samstag: Zum Abschluss gibt es den Besuch im Europapark, bevor die jungen Studenten am Sonntag wieder nach Hause reisen. Möglich sei diese interessante Veranstaltung nur, weil es immer wieder breite Unterstützung gebe, wie Francesca Hermann erläuterte. Sponsoren stellen sowohl Materialien, wie beispielsweise die Kinderuni-T-Shirts, für die Teilnehmer oder auch entsprechende Geldmittel zur Verfügung. Und ganz besonders hervorzuheben ist die Möglichkeit eines Stipendiums: Niemand soll aufgrund der Kosten vom Besuch dieser Veranstaltung ausgeschlossen sein. Deshalb übernehmen auch jedes Mal Sponsoren in solchen Fällen die Teilnahmegebühren. Auch dieses Mal ist wieder ein Jugendlicher dabei, dem dies durch die Sponsoren ermöglicht werden konnte.