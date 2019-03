von Jürgen Liebau

Der City-Gutschein wird immer beliebter. Mittlerweile gibt es 37 Akzeptanzstellen in Furtwangen. Allerdings hapert es noch mit der Einlösung der gespeicherten Guthaben.

Brandneuer Aufkleber

Corinne und Gerald Höflich vom Optikgeschäft Böhler haben Besuch. Christine Dorer, zuständig für das Marketing der Stadt Furtwangen, bringt ihnen den brandneuen Aufkleber in ihr Ladengeschäft in der Allmendstraße. Der wird auch gleich an der Ladentür angebracht. Er zeigt: Hier wird der Furtwanger City-Gutschein, auch als „Wir-in-Furtwangen-Gutschein“ bezeichnet, akzeptiert.

Corinne und Gerald Höflich zeigen den neuen Aufkleber (großes Bild). Er soll an allen Akzeptanzstellen angebracht werden, wo man Guthaben des City-Gutscheines einlösen kann. | Bild: Jürgen Liebau

Natürlich ist Böhler-Optik nicht das einzige Ladengeschäft, das den Aufkleber bekommt. Alle 37 Akzeptanzstellen werden damit beliefert. „Neben den 37 werden demnächst noch drei weitere folgen“, freut sich Christine Dorer.

Karten im Wert von 35 000 Euro verkauft

Anfang Dezember ging das Projekt an den Start. Mit der Resonanz sind sie und der mitveranstaltende Verein der Unternehmer und Freien Berufe (VdU) hochzufrieden. Karten im Wert von mehr als 35 000 Euro wurden bereits gekauft, vor allem in der Vorweihnachtszeit, so der VdU bei der jüngsten Vorstandssitzung. Beliebt sind die Karten als Geschenk. Dennoch hapert es noch mit der Einlösung der Guthaben. Nur ein Bruchteil des Geldes floss bereits zurück zu den Händlern.

Ostern soll weiteren Schub bringen

Dorer hofft, dass zu Ostern noch einmal ein weiterer Schub kommt. Am Freitag, 12. April, findet nämlich ein langer Einkaufsabend in Furtwangen statt, an dem sich 13 Geschäfte beteiligen wollen. „Da würde es sich anbieten, das Guthaben einzulösen“, ermuntert Dorer die Kunden. Sie betont, dass man das Guthaben flexibel gegen Waren oder Dienstleistungen einlösen kann, auch in Teilbeiträgen in unterschiedlichen Geschäften.

Flyer informieren über Akzeptanzstellen

Um den Umsatz weiter anzukurbeln, werden Werbebanner an den Ortseingängen aufgestellt. Zudem sollen neue Faltblätter entstehen, die in den teilnehmenden Läden und Einrichtungen verteilt werden. Auf diesen Flyern sollen alle Akzeptanzstellen aufgelistet werden. Und wer sich über das Internet informieren möchte, für den soll es neben der bereits bestehenden Webseite des VdU bald eine spezielle und ständig aktualisierte Seite geben.

Furtwangen Furtwanger Citycard-Geld landet noch nicht in der Kasse Das könnte Sie auch interessieren

In den Startlöchern ist auch die Furtwanger Job-Card, mit der Arbeitgeber ihre Mitarbeiter belohnen können. „Sie wird bald eingeführt. Wir haben erst einmal zwei Firmen dafür gewinnen können“, so Christine Dorer. Sie rechnet damit, dass weitere Unternehmen dem Beispiel folgen werden.

Infos im Internet:

http://www.vdu-furtwangen.de/furtwangen-gutschein