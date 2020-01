von Siegfried Kouba

Am Sonntag wurden fünf Kirchenälteste in der Melanchthon-Kirche in ihr neues Amt eingesegnet. Hannelore Frank, Marion Röth, Cornelia Schäfer, Peter Baake und Heinz Kallweit gaben ihr Treuegelöbnis ab. Nicht dabei sein konnten Michael Andresen, Thorsten Schilling und Lorenz Walz, die am kommenden Sonntag in Vöhrenbach in das Ältestenamt eingeführt werden sollen.

Musikalische Begleitung

Passend zum feierlichen Anlass wurde „Nun jauchzt dem Herren, alle Welt“ gesungen, eine Vertonung des 100. Psalms durch Daniel Denicke (1603 bis 1680). Für die Begleitung und den musikalischen Rahmen sorgte Edeltraud Kienzler mit Teilen aus den „Pièces d´ Orgue“ von Jean Adam Guilain. Einen adäquaten Text hatte Prädikantin Gabriele Sander-Bauer mit Blick auf die neuen Kirchengemeinderäte ausgewählt, die unterschiedliche Biografien, Berufe, Erfahrungen und Talente einbringen. Wichtig sei aber die Vereinigung unter einem Geist.

Unterschiedliche Positionen

Gleiche Gedanken griff Pfarrer Lutz Bauer auf. Schon von Beginn der Christenheit an gäbe es unterschiedliche Positionen zwischen dem Heiden-Apostel Paulus und dem jüdisch orientierten Apostel Petrus. Oftmals kam es zum Streit zwischen Juden und Christen sowie zwischen Konfessionen. Eine Rolle spielte das Beäugen von Fremden oder Fremdsein. Die Begegnung von Petrus mit dem römischen, gottesfürchtigen und christliche getauften Hauptmann Kornelius öffnete dem Apostel die Augen: „Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht; sondern in jeglichem Volk, wer ihn fürchtete und recht tut, der ist ihm angenehm“.

Jeder Mensch ist willkommen

Die Apostelgeschichte habe laut Pfarrer Bauer Symbolkraft für den Gemeinschaftssinn. Jeder Mensch sei unter dieser Prämisse bei Gott willkommen, egal ob kirchennah oder kirchenfern, wobei Christus in der Mitte der Gemeinde stehe. Der Pfarrer wies darauf hin, dass der Kirchengemeinderat für die Leitung der evangelischen Kirchengemeinde Oberes Bregtal zuständig ist.

Gebetskette überreicht

Eine hübsche Idee hatten die Konfirmanden, die den Kirchenältesten eine Gebetskette überreichten, wobei den Perlen Bedeutung zukam, wie beispielsweise Gold für Gott stand. Daneben gab es das Büchlein „Auf Gottes Baustelle“ und das Perikopenbuch, das die gottesdienstliche Ordnung beinhaltet. Zum Schluss traf man sich bei Sekt und Häppchen zum Gedankenaustausch.