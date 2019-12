Kindern in schweren Lebenslagen durch Musik einen Moment der Freude zu bereiten und ein Lächeln zu verschenken, ist das Anliegen der Musiker vom gemeinnützigen Verein Musik schenkt Lächeln. Im Rahmen ihrer „Tour des Lächelns“ besuchten sie die Furtwanger Rehaklinik Katharinenhöhe.

Gemeinsame miteinander musizieren

Ziel ist es, gemeinsam mit und für Kinder unabhängig von ihrer aktuellen Lebenssituation zu musizieren. Bereits beim Aufbau des Equipments und der Instrumente in der Klinik zeigten die Kinder großes Interesse und lauschten beim Soundcheck.

Spürbare Begeisterung

Als dann endlich die ersten Töne von Kinderliedern wie „Pippi Langstrumpf“ oder „Die Affen rasen durch den Wald“ erklangen, war die Begeisterung der jungen Patienten deutlich spürbar.

In eine andere Welt abtauchen

„Mit unseren Kinderliedern wollen wir insbesondere kranken und hilfsbedürftigen Kindern ein Lächeln schenken. Um dies zu erreichen, können unsere kleinen Gäste die Musik hören, durch Kinderinstrumente und Bewegungen interaktiv mitmusizieren, durch Accessoires und Kostüme in eine andere Welt abtauchen, die Instrumente und deren Klang spüren und die Musik live hautnah erleben“, erklärte Ralf Armbruster, Vorsitzender des Vereins.

Auch selbstgeschriebene Songs dabei

Neben modernen und klassischen Kinderliedern sind inzwischen auch selbst geschriebene Songs hinzugekommen. Die eigens komponierten ­Stücke kamen auch in der Rehaklinik Katharinenhöhe gut an, die vierwöchige Rehaaufenthalte für Familien mit einem krebs- oder herzkranken Kind sowie für Jugendliche und junge Erwachsene anbietet.

Unvergessliche Erlebnisse

Dieses Jahr ist auch das erste Mal das selbst geschriebene Lied vom „Schaf im Schnäää“ mit auf Tour, zu dem es ab ­Anfang 2020 ein Video in den sozialen Netzwerken gibt. Durch Musik und Bewegungen wird dem Schaf nicht nur körperlich warm, sondern durch das gemeinsame ­Hüpfen, Klatschen, Drehen und Winken auch im Herzen. In dem Lied geht es um Zusammenhalt. Musik verbindet und schafft unvergessliche Erlebnisse. Einige unvergessliche Momente erlebten die Musiker auch bei ihrem Besuch in der Katharinenhöhe.

Herzerwärmende Reaktionen

Die Vielfalt der Reaktionen war herzerwärmend: „Die Begeisterung der Kinder zeigt sich vom Mitsingen, Summen, Tanzen, Bewegen, Wippen, Klatschen, Schnipsen, Zwinkern und Ruhen über leuchtende Augen bis zu lautem Lachen und einem lautlosen Lächeln“, berichten die Musiker zufrieden.

„Es ist unglaublich, jeden, egal in welcher geistigen oder körperlichen Verfassung er sich befindet, mit Musik erreichen zu können. Dies bestätigt unser Anliegen und ehrenamtliches Engagement“, sagten die Bandmitglieder.

Auf Tour seit 2014

Das Projekt „Musik schenkt Lächeln“ tourt seit 2014 durch ganz Süddeutschland und erreichte so bisher in 134 Einrichtungen rund 6000 Kinder und 1500 Erwachsene. Seit dem Startschuss musizierten die 40 ehrenamtlichen Musiker über 10 000 Minuten und nutzen dafür 500 Urlaubstage, im Schnitt sind acht Mitglieder pro Woche im Einsatz.

Unterwegs in Bayern und Baden-Württemberg

Auch 2019 sind die Musiker in Bayern und Baden-Württemberg seit Herbst bis Anfang Dezember unterwegs. Sie besuchen 42 Einrichtungen, darunter Kinderkliniken, Kinderhospize, Krebsnachsorgeeinrichtungen, Einrichtungen der vollstationären Unterbringung mit integrativem Charakter sowie Kinderrehabilitationszentren.

Rückmeldungen durchweg positiv

„Wir sind davon überzeugt, dass Musik die Genesung bei Krankheiten unterstützt und in schweren Lebenslagen Hoffnung spenden kann“, fasst Initiator Ralf Armbruster die Motivation der ehrenamtlichen Musiker zusammen.

Ausweitung des Engagements geplant

Die Rückmeldungen der Einrichtungen sind durchweg positiv, und die Nachfrage, ein Teil der Tour sein zu können, ist groß. Daher planen die Bandmitglieder, das Gebiet Richtung Westen zu erweitern und im Jahr 2020 zu der Tour im Herbst eine Tour im Frühjahr umzusetzen, um noch mehr Jungen und Mädchen zu erreichen.