von Christa Hajek

Die Amtszeit von Bürgermeister Hans Frank stand im Mittelpunkt des Vortrages, den Ludger Beckmann im Museumsgasthaus „Arche“ hielt. Mit zahlreichen Fotos beleuchtete der Referent jene ereignisreiche Zeit Furtwangens in den 60er und frühen 70er-Jahren.

Referent Ludger Beckmann. | Bild: Christa Hajek

Stadt führt Wohnungsnotliste

Viele der Besucher hatten diese Zeit bewusst miterlebt und folgten Beckmanns Ausführungen mit großem Interesse. In Furtwangen herrschte beträchtliche Wohnungsnot. Beckmann berichtete, dass 1965 nicht weniger als 164 Mietparteien mit insgesamt 586 Personen in der Wohnungsnotliste eingetragen waren. Die Erschließung mehrerer Baugebiete und der Bau der drei Hochhäuser in der Carl-Diem-Straße verbesserten die Situation.

Start mit dem Progymnasium

Auch die Schulentwicklung wurde beleuchtet: Eingerichtet wurde zunächst das Progymnasium, das zur mittleren Reife führte. Wer Abitur machen wollte, musste anschließend nach Donaueschingen oder Villingen fahren. Gemeinschaftlich konnten Bürgermeister Hans Frank und Pfarrer Blattmann die Pläne des Landes ausbremsen, die Uhrmacherlehrlinge nach Schwenningen zu ziehen. Im Don-Bosco-Heim wurden 90 Wohnplätze für Lehrlinge geschaffen. 1962 wurde mit dem Bau des Schwimmbades begonnen, ein Jahr später mit dem Bau der Kläranlage. Bilder zeigte Ludger Beckmann auch vom alten und vom neuen Krankenhaus. Das neue Haus wurde 1971 in Betrieb genommen.

Rätsel für die Zuschauer

So manches Bild ließ die Zuschauer rätseln, erst allmählich erinnerten sie sich an den Schlauchturm und das Eichhäusle im Stadtzentrum. Der Stadtarchivar wusste viele Details und Hintergründe, auch über so manchen Plan, der nicht verwirklicht wurde, wie etwa die Straße durch den Stadtgarten. Auch an das Ende der Bregtalbahn am 30. September 1972 erinnerte Beckmann.