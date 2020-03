Die Erstkommunikanten der katholischen Seelsorgeeinheit singen für einen guten Zweck. Zu dem Singspiel wird am Sonntag, 8. März, 15 Uhr, in die Kirche St. Cyriak in Furtwangen eingeladen. Thema der Aufführung ist „Ruth – eine Geschichte über Mut, Freundschaft und Vertrauen“.

Urgroßmutter von David

Zum Inhalt: Ruth ist eine der wenigen Frauengestalten, die im Alten Testament vorgestellt werden. Obwohl sie als Moabiterin den Status einer Ausländerin hatte, wurde sie Teil einer bewegenden Geschichte und schließlich die Urgroßmutter von König David und damit eine der Urahnen von Jesus. Ruth ist fasziniert vom Glauben ihrer Schwiegermutter Noemi. Sie wagt einen Neuanfang und tritt ein in die Beziehung zum Gott Israels. Dabei darf sie erfahren, dass die Verheißungen und der Zuspruch des Segens, welche Abraham einst bekam, auch für sie gelten.

Spielszenen mit viel Musik

Eine spannende Geschichte mit Spielszenen, viel Musik sowie einer Portion Humor und Weisheit für Groß und Klein wird angekündigt.

Unterstützung von verschiedenen Musikern

Bei dem Benefizmusical engagieren sich Kinder für Kinder. Die Erstkommunikanten der Seelsorgeeinheit Bregtal singen unter der Leitung von Alexandra Kleiser aus Gengenbach. Sie werden vom Blockflötenensemble der Musikschule Furtwangen/St. Georgen unter Leitung von Ute Kloppert und weiteren Musikern unterstützt.

Erfolgreiche Initiative

Der Erlös kommt der ProKids-Stiftung für die Babyklappe in Schwenningen zugute. Die Babyklappe, die auf Initiative der Stiftung im Franziskusheim in der Neckarstraße 71 im Stadtbezirk Schwenningen eingebaut wurde, ist die erste ihrer Art in der Region. Die Verantwortlichen der Stiftung möchten, dass die Neugeborenen eine Chance auf das Leben und für die Zukunft haben. In den zehn Jahren, in denen es die Babyklappe gibt, wurden vier Babys abgegeben.