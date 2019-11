von Jürgen Liebau

Herzinfarkt! Wenn ein Mensch sich plötzlich an die Brust fasst, über starke Schmerzen und Schweißausbrüche klagt, sind Sekunden lebensentscheidend. Doch bis der Notarzt eintrifft, kann es zu spät sein. In Furtwangen stehen mittlerweile 20 Defibrillatoren bereit, die auch von Laien bedient werden können.

Kammerflimmern

Bei 85 Prozent aller plötzlichen Herztode liegt anfangs ein Kammerflimmern vor. Das ist der Punkt, bei dem der Defibrillator helfen kann. Er kann durch gezielte Stromstöße Herzrhythmusstörungen wie etwa Kammerflimmern beenden.

Dazu werden zwei Elektrokontakte im Brust- und Achselbereich des Infarktopfers angelegt; der Bediener löst den Stromstoß auf Anweisung des Geräts aus.

Für Laien

Waren die Defis, wie die Geräte auch genannt werden, früher nur Fachpersonal in Kliniken oder im mobilen Einsatz verfügbar, so sind die öffentlich zugänglichen Geräte so ausgelegt, dass auch der völlige Laie damit helfen kann, bis Notarzt oder Sanitäter die weitere Versorgung übernehmen.

Gut verteilt

Das städtische Netz dieser Geräte ist dichter geworden. So hat die Bürgerstiftung unlängst drei Defis beigesteuert. So stehen in der Kernstadt zwischenzeitlich fünfzehn Defis bereit. In den Stadtteilen Neukirch, Rohrbach und Linach befindet sich jeweils ein Gerät, in Schönenbach zwei.

