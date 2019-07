Beim vierten überregionalen Fieldday der Funkamateure des Ortsverbandes A18-Furtwangen im Deutschen Amateur-Radio-Club (DARC) konnte Vorsitzender Jürgen Kraft trotz Sommerhitze zahlreiche Besucher bei der Clubstation DLØFIS auf dem Neueck begrüßen. Auch Furtwangens Bürgermeister Josef Herdner informierte sich umfassend über die Aktivitäten der Furtwanger Funkamateure.

Souverän die Aufgabe gemeistert

Unter fachkundiger Anleitung des Ortsverbandsvorsitzenden Jürgen Kraft gestaltete Herdner mittels eines Ausbildungsrufzeichens (DN2FIS) souverän sein erstes Funkgespräch. Am Samstag, dem Tag der offenen Tür, war besonders die Funkstation Treffpunkt für viele Funkamateure und interessierte Besucher, die aus Nah und Fern vom Bodensee bis zum Breisgau gekommen waren.

80 internationale Funkkontakte

Eigens für dieses Wochenende hatte der stellvertretende Vorsitzende Clemens Müller ein Sonderrufzeichen aktiviert, mit welchem über 80 Funkkontakte in 14 Länder gelangen. Eine weitere Station betrieb Andreas Kirchner, der sich besonders um Kontakte mit Funkfreunden bemühte, die im Rahmen des SOTA-Programms (Summits On The Air) aktiv waren.

Spannende Technik

Mit Interesse wurde auch die große faltbare Richtantenne besichtigt, die der Ortsverband A14-Schwarzwald auf dem Gelände aufgebaut hatte.

Wissbegierige Besucher

Mehrere Besucher informierten sich im individuellen Gespräch mit dem Aus- und Weiterbildungsreferenten des Furtwanger Ortsverbandes, Jürgen Müller, über die Ausbildung zum Funkamateur und die damit verbundene Prüfung bei der Bundesnetzagentur (BNetz). Auch der Vorsitzende des Ortsverbandes A14-Schwarzwald, Tobias Hermle, gab interessierten Anwärtern Auskunft. Im Herbst werden die beiden Ortsverbände einen neuen Lizenzkurs starten.

Gemütlicher Familien-Tag

Am Sonntag, der als Familien-Tag im Zeichen der Kontaktpflege zwischen den Funkamateuren stand, fanden erneut zahlreiche Besucher aus mehreren befreundeten Ortsverbänden der Region den Weg zur Funkstation auf dem Neueck. Interessante Gespräche über das gemeinsame Hobby bei einem erfrischenden Getränk, einer Grillwurst oder nachmittags bei Kaffee und Kuchen standen im Mittelpunkt.

Bereits am frühen Sonntagmorgen war Jürgen Kraft gefordert, um für die immer sonntags erfolgende Übertragung des Südbaden-Rundspruchs über die Amateurfunk-Relais Stöcklewald und Blauen zu sorgen. Zum Abschluss bedankte er sich bei allen, die aktiv zum Gelingen der Aktivität beigetragen haben und denen, die trotz der hochsommerlichen Temperaturen den Weg zur Clubstation auf dem Neueck gefunden hatten.