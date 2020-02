von Matthias Winter

Besuch von zwei Mitgliedern der Bürgerstiftung erhielt Peter Baake. Der langjährige Leiter des Altenheims St. Cyriak ist mittlerweile als Integrationsbeauftragter der Stadt tätig und hat seinen Schreibtisch im Bürgerbüro. Rainer Lübbers und Matthias Winter wollten Bake auf die verschiedenen Bereiche aufmerksam machen, bei denen die Bürgerstiftung bei Bedarf kurzfristig Hilfe leisten kann.

Per Bus zur Tafel

Dabei kann die Bürgerstiftung bei finanziellen Engpässen oder erforderlichen Anschaffungen in die Bresche springen, aber auch indirekt Hilfen leisten. Es werden beispielsweise Linienbusfahrten zum Tafelladen nach Triberg finanziert oder auch mal Fahrscheine für den Bürgerbus an Bedürftige vergeben.

In der Regel scheuen sich Betroffene, selbst Kontakt zu der Stiftung aufzunehmen. Daher seien Anlaufstellen wie die Integrationsberatung der Stadt oder auch Sozialarbeiterin Andrea Klausmann von der Caritas für die Arbeit der Bürgerstiftung sehr wichtig, hieß es.

Viele Aktivitäten

Die Bürgerstiftung hat ein breites Betätigungsfeld. So sorgte sie etwa für Ruhebänke auf dem Weg in die Innenstadt oder hat die Büchergondel hinter dem Rathaus aufgestellt. In erster Linie ist sie aber im sozialen Bereich tätig und hilft, Engpässe in Notfällen zu überbrücken – auch finanzielle. Über derartige Aktivitäten kann jedoch nicht oder nur allgemein berichtet werden, denn die Stiftung ist strikter Diskretion verpflichtet.

Peter Baake, der von 2013 bis 2018 Leiter des Altenheims war, berichtete, er habe sich auf die städtische Stelle beworben und sei bereits seit einigen Monaten tätig. Dem Altenheim St. Cyriak ist er nach wie vor verbunden, seit 2019 ist er Aufsichtsratsvorsitzender. In der evangelischen Kirchengemeinde ist er ebenfalls engagiert. Seit 2014 ist er im Kirchengemeinderat sowie Prädikant. Zwischendurch hatte er ehrenamtlich das Pfarrsekretariat geführt.

70 Flüchtlinge

An seiner neuen Stelle sei seine Aufgabe vor allem die Betreuung der Flüchtlinge, die der Stadt zugewiesen wurden. 70 Flüchtlinge in Anschlussunterbringung sind es derzeit in Furtwangen. Die Stadt muss ihnen Wohnraum zur Verfügung stellen. Wer von den Flüchtlingen Arbeit findet, suche sich selbst eine Wohnung, sagte Baake. Von den 70 Flüchtlingen haben 20 lediglich eine Duldung, die teils unbegrenzt, teils begrenzt ist. Um sie kümmert sich Baake in erster Linie. Trügen Flüchtlinge nicht zu ihrer Identitätsfindung bei, so erhielten sie Sozialhilfe. Flüchtlinge mit einer Duldung könnten auch abgeschoben werden, wenn diese nicht unbegrenzt ist.

Schwieriger Wohnungsmarkt

Die Stadt muss Flüchtlinge in angemieteten Wohnungen unterbringen, da sie selbst nicht mehr über eigenen Wohnraum verfügt. Dies sei nicht einfach, denn die Lage auf dem Wohnungsmarkt sei angespannt. Auf der anderen Seite habe die dezentrale Unterbringung auch den großen Vorteil, dass so eine Gettobildung vermieden werde, meinte Baake.

Kurse im Sprachcafé

Wichtig sei es vor allem, dass die Flüchtlinge Deutsch lernten, um sich an ihrem neuen Wohnort zurechtfinden zu können. Diesem Ziel dient auch das Sprachcafé, das immer montags von 15 bis 17 Uhr im evangelischen Gemeindehaus stattfindet. Zehn bis zwölf Helfer und Helferinnen des örtlichen Arbeitskreises Asyl sind regelmäßig im Sprachcafé mit dabei. Drei Flüchtlingsfrauen besuchten auch einen Integrationskurs in Schönwald.

Von Syrien bis Tibet

Die meisten Flüchtlinge kämen aus Syrien, aber auch Kurden seien darunter. Sie hätten als Bürgerkriegsflüchtlinge in der Regel eine unbegrenzte Duldung. Aber auch zehn Tibeter seien unter den Flüchtlingen. Sie gelten jedoch als Chinesen, obwohl sie nicht einmal Chinesisch sprächen oder verstünden. Auch sie seien von Abschiebung bedroht.

Baake zeigte sich insgesamt über die angebotene Unterstützung durch die Bürgerstiftung erfreut und sagte zu, den Kontakt zu halten.