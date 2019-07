von Stefan Heimpel

Die Feuerwehr hat einen durchweg guten Rückhalt in der Bevölkerung. Dies wurde auch beim Florianshock zum Ferienbeginn bei der Schönenbacher Feuerwehr deutlich. Trotz teilweise widrigen Wetters herrschte bei dieser Veranstaltung reger Betrieb. Das begann am Freitagnachmittag mit dem Feierabend-Hock. Vor allem am Abend hatte die Feuerwehr volles Haus. Und auch am Samstagnachmittag war das Fest gut besucht.

Besuch von anderen Feuerwehren

Neben Gruppen aus Furtwanger Betrieben sowie der Schönenbacher Bevölkerung kommen auch viele Abordnungen aus verschiedenen anderen Feuerwehren und Abteilungen.

Keine Sorgen um den Führerschein

Ein beliebtes Angebot, das auch in diesem Jahr wieder rege genutzt wurde, war der Heimfahrdienst am Freitagabend. Damit ist sichergestellt, dass die Besucher in Ruhe anstoßen können, ohne sich um ihren Führerschein sorgen zu müssen. Abteilungskommandant Martin Miggler zeigte sich durchweg zufrieden und dankte gerade den vielen Helfern, die dieses Fest erst möglich machen, sowie der Firma Braun & Heine, die zum wiederholten Mal ihre Halle zur Verfügung gestellt hatte. „Wir sind sehr zufrieden! Es war wieder ein erfolgreiches Fest“, bilanzierte am Ende Martin Miggler.

Anschaffungen im Blick

Dabei darf man nicht vergessen, dass bei den Festen der Feuerwehren in Furtwangen und Umgebung die Einnahmen zwar in der eigenen Kasse der Abteilung verbucht werden. Aber damit werden häufig verschiedene Anschaffungen für die Ausrüstung finanziert, die in dieser Form im regulären Haushalt der Gemeinden nicht möglich sind. Auch die Abteilung Schönenbach engagiert sich hier immer wieder mit entsprechenden Investitionen zum Wohl der Allgemeinheit. Mit dem Umbau der Feuerwehrgarage hat die Feuerwehr nun auch einen Aufenthaltsraum. Hier soll mithilfe des Erlöses des Florianshocks eine Möblierung angeschafft werden, unter anderem eine Küchenzeile.