Das Dorfcafé in Gütenbach präsentiert in seinen Räumen eine neue Schau. Nach der Sommerausstellung mit Gemälden von Ferdinand Scherzinger schmücken nun großformatige Fotografien von Rolf Wehrle die Wände des Cafés.

Brend als Fotorevier

Rolf Wehrle wuchs auf dem Raben auf, lebt in Furtwangen und bezeichnet sich als „Halb-Gütenbacher“, sein bevorzugtes Fotorevier ist der Hausberg Brend und dessen Umgebung. Die Aufnahmen im Dorfcafé zeigen Landschaftsbilder und Aufnahmen von Höfen zwischen dem Hintertal und dem Brend, aufgenommen bei besonderem Licht, überwiegend Aufnahmen aus der Winterzeit, mit leuchtenden Schneebildern oder Nachtaufnahmen mit Sternenhimmel.

Zweite Ausstellung

Es ist seine zweite Ausstellung, die nun zeitgleich zu seiner Ausstellungsbeteiligung bei „Abbild und Imagination“ in der Furtwanger Arche läuft. Dort liegt sein Schwerpunkt auf Fotografien, die von einer eher rätselhaften Komponente geprägt sind, bei denen sich die dargestellte Gegebenheit erst auf den zweiten Blick erschließt. In Gütenbach möchte er die unverfälschte Schönheit der Heimat in besonderem Licht zeigen. Die Ausstellung ist bis Ende Januar zu der Öffnungszeiten, mittwochs bis sonntags, 14 bis 18 Uhr, zu sehen.