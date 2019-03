von Stefan Heimpel

Vielfältige Aktivitäten prägten das Vereinsjahr des Schwarzwald-Harmonika-Orchesters (SHO), wie in der Hauptversammlung deutlich wurde. Ein Höhepunkt 2018 war das Jahreskonzert mit dem bekannten Hohner-Orchester. In diesem Rahmen wurde auch das 20-jährige Wirken von Dirigentin Uta Borho gefeiert.

Uhrenbörse statt Stadtfest

Beim Trödlermarkt ging man neue Wege: Statt eines Standes auf dem Stadtfest übernahm das SHO zusammen mit dem SV 69 die Bewirtung auf der Antik-Uhrenbörse. Hier war man einhellig der Meinung, dass dieser erste Versuch sehr erfolgreich war und man deshalb auch in Zukunft diese Bewirtung weiterführen wolle. Somit entfalle für Helmut Winterhalder die Belastung durch die Organisation des Standes für den Trödlermarkt. Für Jahrzehnte Betreuung dieser wichtigen Aufgabe wurde ihm herzlich gedankt.

Jugend braucht Zulauf

Eine besondere Herausforderung für den Verein war die Anpassung der Homepage an den neuen Datenschutz, wie Vorsitzende Brigitte Sauerburger ausführte, was nun aber erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Die Jugend des Vereins brauche Zulauf, so Sauerburger weiter. Im lockeren und humorvollen Jahresbericht von Schriftführerin Brigitte Weißer gab es eine ganze Reihe interessanter Veranstaltungen. Ein Highlight war beispielsweise das Doppelkonzert in Marktheidenfeld mit einem Besuch in Würzburg. Ebenso bot das SHO wieder ein gutes Bild beim großen Fasnet-Umzug.

41 Proben und sechs Auftritte

Aktuell gehören zum Orchester 35 Musiker und 44 Ehrenmitglieder, von denen noch 13 im Orchester mitspielen. Dazu kommen neun junge Musiker im Jugendorchester sowie 130 passive Mitglieder. Es gab 41 Proben und sechs Auftritte. Einen herzlichen Dank an das Orchester überbrachte Dirigentin Uta Borho für das gelungene Jubiläumskonzert: „Besser als mit euch, meinem geliebten Orchester, hätte ich das Jubiläum nicht feiern können.“ Beeindruckt zeigte sie sich auch vom Probenbesuch, der bei über 90 Prozent lag. Im Blick auf das laufende Jahr freue sie sich bereits auf das Jahreskonzert, dieses Mal unter Mitwirkung der Dance Devilz sowie auf die nächste Konzertreise 2020.

Kühne: "Toller Verein"

Jugendleiterin Nathalie Höflich berichtete von den Aktivitäten im Jugendorchester, so der Nikolausfeier gemeinsam mit dem Harmonikaverein Edelweiß Rohrbach oder dem Auftritt gemeinsam mit Lauterbach. Bürgermeisterstellvertreter Manfred Kühne bezeichnete das SHO als „tollen Verein“, der viel für das Image der Stadt tue. Auch eine Wahl war notwendig, nachdem Kassiererin Ilona Dorer ihr Amt abgegeben hatte. In Anlehnung an das vom Finanzamt geforderte Kalenderjahr als Abrechnungsjahr führte man eine neue Regelung ein: der neugewählte Kassierer übernimmt das Amt jeweils ab dem Jahreswechsel für zwei Jahre. Zwischenzeitlich übernahm Heinz Sauerburger die Kasse und wird diese bis Jahresende weiterführen. Als neue Kassiererin wurde Julia Ganter gewählt.

Elf Musiker wurden für regelmäßigen Probenbesuch geehrt. Außerdem erhielten Gerald Höflich und Stefan Tritschler für jeweils 25 Jahre passive Mitgliedschaft eine Urkunde.