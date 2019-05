von SK

Der Handharmonikaclub (HHC) Edelweiß Rohrbach blickt auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück. Bei den Wahlen im Gasthaus „Löwen“ in Rohrbach gab Martina Müller ihr Amt als Schriftführerin nach 31 Jahren an Carmen Kisch ab.

Jugendarbeit verstärken

Im kommenden Jahr steht vor allem die Jugendarbeit auf dem Programm. Schriftführerin Martina Müller berichtet von einem aktiven Vereinsjahr. An verschiedenen Kurkonzerten und dem Jahreskonzert im Januar gaben die Spieler aus Rohrbach ihre Leidenschaft zur Musik zum Besten. Die Kameradschaft wird beim gemeinsamen Vereinsausflug von Jugend- und Stammorchester gepflegt. Wandern, Grillen und Fußball spielen – mehr braucht es nicht für einen gelungenen Tag mit viel Spaß für Jung und Alt.

111 Mitglieder

Derzeit zählt das Stammorchester 24 aktive Spieler. In der Jugend spielen acht junge Musiker, insgesamt zählt der Verein 111 Mitglieder. Dirigentin Beate Ferst ist sehr zufrieden mit den Konzerten und der musikalischen Leistung der Spieler.

Stimmung bei Jahreskonzert

Beim Jahreskonzert meisterte das Stammorchester alle Herausforderungen mit Bravour. Vor allem die Stücke „Forrest Gump“, „Hulapalu“ und „Gruß der Heimat“ sorgten für viel Applaus und gute Stimmung im Publikum. Jugendleiter Manuel Ferst lobte die jungen Spieler: Sie konnten ihre Freude am Musizieren und ihr Können am jährlichen Sommervorspiel, dem Nikolauskonzert, dem Rohrbacher Krippenspiel und dem Jahreskonzert unter Beweis stellen.

Großer Zusammenhalt

Ein gemeinsamer Ausflug mit dem Stammorchester ist im kommenden Jahr fest in Planung. Auch der Vorsitzende Markus Graf lobt den Zusammenhalt der Spieler und die gute Stimmung im Verein. Jeder setze sich für den Verein ein und gebe sein Bestes.

Problemlose Wahlen

Nach 31 Jahren gab Martina Müller ihr Amt als Schriftführerin an Carmen Kisch ab, die sich gerne trotz derzeit aktiver Spielpause für den Verein engagiert. Dieses Engagement ist im ganzen Verein zu spüren: In ihren Ämtern bestätigt wurden bei den Wahlen die stellvertretende Vorsitzende Sophia Ketterer, der Kassierer Lucas Muckle, der Notenwart Sebastian Stumpp, der Kleiderwart Johannes Stumpp, der Instrumentenwart Paul Ketterer und die Kassenprüfer Franz Kaltenbach und Jutta Hug. „Dass alle zu wählenden Ämter so leicht zu besetzen sind, zeugt von einer super Stimmung im Verein“, bemerkt Ortsvorsteher Karl Wehrle, der die Wahlen leitete.

Seit 60 Jahren dabei

Außerdem wurden bei der Versammlung viele aktive und passive Mitglieder geehrt, darunter Wilfried Muckle (60 Jahre aktive/passive Mitgliedschaft) und Daniela Brugger (40 Jahre aktive/passive Mitgliedschaft).