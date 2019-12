von SK

Die Kulturfabrik hat jetzt ihr Jahresprogramm für 2020 veröffentlicht. Erneut sind wieder hochkarätige Künstler zu hören und zu sehen. Ob Kabarett, Comedy oder Musik; die Kulturfabrik bietet eine Vielfalt mit hohem Unterhaltungswert und der Nähe zu Künstlern an, wie sie selten zu finden ist.

Humor in vielen Variationen

Und das Schöne daran ist, man erlebt Humor in vielen Variationen und Livemusik aus allernächster Nähe und kann mit den Künstlern nach der Veranstaltung ins Gespräch kommen. Selbst große Kabarettisten wie Michael Altinger finden den Weg nach Furtwangen.

„Außen 20 – innen ranzig“

Den Beginn am 10. Januar macht das Duo Fischer & Jung mit seinem aktuellen Programm „Außen 20 – innen ranzig!“ Fischer & Jung bieten ein Programm, bei dem kein Abend wie der andere ist, denn jede Panne wird zum Fest, und Situationskomik wird bei den beiden groß geschrieben.

Außergewöhnliches Konzert

Das Duo Notenlos mit ihrem „Wunschkonzert der Extraklasse“ ist am 7. Februar zu Gast in Furtwangen. „Zwei gnadenlose Spaßmacher und exzellente Musiker“, so die Veranstalter, stehen auf der Kulturfabrikbühne und spielen ein Konzert, „das das Publikum so noch nie erlebt hat“.

Ein Bayer mit Lausbubencharme

Kein geringerer als der Moderator der Fernsehserie Schlachthof, Michael Altinger, einer der großen Kabarettisten aus Bayern, gibt sich am 13. März in der Kulturfabrik die Ehre. In seinem Programm „Schlaglicht“ will Altinger erneut mit Lausbubencharme, messerscharfen Pointen und einem verbalen Rundumschlag bestechen.

Popmusik auf Deutsch

Eingängige Melodien und smarte Texte, gepaart mit Augenzwinkern und Selbstironie und eine Bühnenshow mit ausgefeilten Choreografien vervollständigen das Bild der Boygroup „Anders“, die am 24. April zu Gast in der Kulturfabrik sein wird. „Anders“ machen Popmusik auf Deutsch – und das ohne Instrumente. Ihr A-cappella-Programm trägt den Titel „Viel Lärm um Dich“ .

Newcomer präsentiert sich

Ein neues Gesicht in der Kleinkunstszene, aber eines, das es in sich hat: Michael Feindler präsentiert sein Musikkabarett unter dem Titel „Artgerechte Spaltung“ am 29. Mai auf der Bühne der Kulturfabrik.

„Hauptsache, es knallt“

„Hauptsache, es knallt“ heißt es dann am 19. Juni beim Programm mit Robert Griess. Griess ist selbsternannter „Schwarzhumorist“, Politsatiriker und „genialer Spötter“. Nicht umsonst ist er Textschreiber vieler bekannter deutscher Kabarettisten.

Humor aus Schwaben

Schwäbisches Kabarett in der Kulturfabrik ist ein Muss einmal im Jahr. Zwei, die landauf und landab die Kleinkunstbühnen rocken, sind am 17. Juli zu Gast. „Hillus Herzdropfa“ alias Hillu Stoll und Franz Auber kommen mit ihrem Programm „Dobblet gmobblet“.

Witziges aus der aktuellen Politik

Nach der Sommerpause am 18. September spielt ein großartiger Kabarettist sein Programm „Hirn für Alle“. Thomas Schreckenberger ist vielfach ausgezeichneter Kleinkunstpreisträger und gern gesehener Gast in Rundfunk und Fernsehen, der es wie wenige schafft, Themen aus der aktuellen Politik witzig und pointiert zu verpacken.

Rhythmen aus den Südstaaten

„The Spirit of New Orleans“ heißt es dann am 16. Oktober, wenn Zydeco Annie & the Swamp Cats Südstaaten-Rhythmen auf der Bühne der Kulturfabrik spielen. Die Band war schon zweimal in Furtwangen im Rahmen der Kulturwoche zu Gast.

Mehr als 1000 Aufführungen

Den ganzen Wahnsinn der deutschen Gesetzestexte offeriert Werner Koczwara am 13. November in seinem Programm „Am achten Tag schuf Gott den Rechtsanwalt“ seinem Publikum. Ein Programm, das in Deutschland höchste Auszeichnungen erhielt und mit über 1000 Aufführungen das meist gespielte Kabarett-Programm im deutschsprachigen Raum sei, so die Veranstalter.

Und zum Schluss eine Diva

Eine Diva bildet dann den Abschluss des Jahres. Irmgard Knef, die imaginäre Schwester von Hildegard Knef, spielt ihr Programm „Glöckchen hier – Glöckchen da“. Ein Weihnachtsprogramm der etwas anderen Art, das es am 11. Dezember 2020 zu sehen und hören gibt.