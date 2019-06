Mehr als 3145 Kilometer in zwölf Tagen – unter diesem Motto startete am Freitag der Donaulauf an der Bregquelle. An den Start dieses Staffellaufs gingen nach einem kurzen Abkühlen an der Quelle der Initiator Andreas Bischof vom Lauftreff Furtwangen/Pfohren gemeinsam mit Landrat Sven Hinterseh. Begleitet werden die Läufer immer von einem Fahrradfahrer.

An der Quelle am Start (von links): Karl-Heinz Wintermantel und Barbara Gehring von der Trachten- und Volkstanzgruppe Furtwangen mit Andreas Bischof und Landrat Hinterseh. | Bild: Stadtverwaltung Furtwangen

Kindergartengruppen und Schulklassen vor Ort

Etwa eine Stunde später war der zweite Start an der Brigachquelle. In Furtwangen wartete auf das dreiköpfige Team ein kleines Empfangskomitee. Bürgermeister Josef Herdner war nach dem Startschuss an der Bregquelle, dem Ursprung des mündungsfernsten Quellflusses der Donau, auf den Marktplatz gekommen und begrüßte hier mit zwei Gruppen des Kindergartens Maria Goretti sowie zwei Schulklassen der Friedrichschule lautstark die motivierten Sportler.

Erster Etappentag bis Sigmaringen

Landrat Sven Hinterseh und Andras Bischof freuten sich über den Empfang und klatschten bei den Jungen und Mädchen begeistert ab. Die erste Etappe ging schließlich weiter bis nach Schönenbach, wo ein weiterer Läufer hinzustieß. Gemeinsam ging es dann bis nach Hammereisenbach. Insgesamt verlief der erste Tag über Etappen in Wolterdingen, Donaueschingen, Neudingen, bis die wechselnden Läufer nachts in Sigmaringen erwartet wurden.

In zwölf Tagen soll so die Strecke entlang der Donau überwunden werden. Am 19. Juni wird das Ende des Laufs in Murighiol in Rumänien erwartet.