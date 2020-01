von Markus Reutter

Einen bunten Reigen an Terminen gibt es auch in diesem Jahr in Gütenbach. Darüber informiert der Veranstaltungskalender 2020, der im Rathaus ausliegt und auf der Homepage der Gemeinde einsehbar ist.

Nachdem die verschiedenen Termine beim Vereinsgespräch im Oktober aufeinander abgestimmt wurden, erstellte die Gemeinde den neuen Veranstaltungskalender. Er listet auf, was im angelaufenen Jahr so alles geboten ist in Gütenbach.

Die Fasnet können Interessierte bei verschiedenen Veranstaltungen in der Gemeinde ab Mitte Februar bis zum Fasnetsverbrennen am Dienstagabend, 25. Februar, mitfeiern. Hierbei sind einige Höhepunkt geplant, auf die sich die Narren freuen können. So findet bereits am Samstag, 8. Februar, der Bunte Abend der Narrengesellschaft Gütenbach in der Schwarzwaldhalle in Neukirch statt (Beginn 19.30 Uhr). Eine Woche drauf kommt man zum Fasnetausrufen mit anschließendem Treiben im Narrendorf zusammen.

Guggenmusik im Narrendorf

Die hohen Tage werden am Donnerstag, 20. Februar, eingeläutet. Neben der Schülerbefreiung und der Befreiung der Gemeindeverwaltung, steht hier insbesondere der Umzug um 14.30 Uhr (Treffpunkt Gasthaus Post) im Mittelpunkt. Dem Guggenmusiktreffen als Open-Air-Veranstaltung am darauffolgenden Samstag im Narrendorf, folgt am Sonntag, 23. Februar, der Kinderumzug um 14 Uhr.

Zum „Rosenmendigs-Umzug“ versammelt man sich am 24. Februar ab 14 Uhr. Das Motto lautet: „Ob Landwirt, Schlosser, Lebemann – Giedebach zeigt hitt was es kann!“. Wehleidig Abschniednehmen heißt am nächsten Tag schließlich bei der Fasnetverbrennung um 19 Uhr am Rathaus.

Osterbasar im Pfarrsaal

Der Heimat- und Geschichtsverein lädt am Samstag, 7. März, 19 Uhr, zu einer Filmvorführung zum Thema „650-Jahr-Feier“ ins Dorfcafé ein. Der Kindergarten St. Katharina veranstaltet am Sonntag, 5. April, 10.30 Uhr, einen Osterbasar im Pfarrsaal.

Einen Mai-Hock veranstaltet der Peng-Club am Freitag, 1. Mai, ab 11 Uhr, auf dem Parkplatz der Firma Faller. Die FC-Jugend bietet am Samstag, 9. Mai, ab 10 Uhr einen Autowaschtag bei der Kläranlage an. Sein Kirchenkonzert gibt der Akkordeonspielring ebenfalls am Sonntag, 9. Mai. Beginn ist um 19 Uhr. Jeweils einen Vatertagshock bieten der Sportkegelclub und der Förderverein der Blasmusik am Donnerstag, 21. Mai, an.

Mühlentag an der Sägenmühle

Der Deutsche Mühlentag und die Museumseröffnung an der Sägemühle und im Dorfmuseum sind auf Pfingstmontag, 1. Juni, festgelegt. Ihr Scherensägenfest feiert die Musikkapelle am Wochenende 5. bis 7. Juni in und um die Scherensäge.

Das Floriansfest mit Tag der offenen Tür hat die Feuerwehr auf das Wochenende 4. und 5. Juli terminiert. Der FC lädt dann am Wochenende 18. und 19. Juli zum Sport- und Waldfest beim Sportplatz ein. Zur Hahn- und Henne-Runde ist am Sonntag, 26. Juli, 10 Uhr, Treffpunkt vor dem Rathaus. Ein Platzkonzert gibt die Musikkapelle am Freitag, 31. Juli, 19 Uhr.

Oktoberfest des Fußballclubs

Sein Oktoberfest feiert der FC vom 26. bis 28. September im Festzelt auf dem Festplatz. Basteln mit anschließendem Kilwi-Feuer bietet die Musikkapelle Gütenbach am Samstag, 17. Oktober, ab 18 Uhr bei der Scherensäge, außerdem am Sonntag, 18. Oktober, die Kilwi-Verlosung mit Mittagstisch. Eine Halloween-Party ist für Samstag, 31. Oktober, in der Mehrzweckhalle vorgesehen.

Der Kindergarten lädt am Mittwoch, 11. November, 17.45 Uhr, zum Martinsumzug ab der katholischen Kirche mit anschließender Bewirtung ein.

Krippenschau des Heimatvereins

Der Heimat- und Geschichtsverein bietet am Samstag, 5. Dezember, eine Krippenausstellung in der Mehrzweckhalle. Der Christbaumverkauf fängt am Samstag, 12. Dezember, um 8.30 Uhr auf dem Vorplatz der Firma Faller an. Ihr Jahreskonzert gibt die Musikkapelle am Samstag, 12. Dezember, 20 Uhr, in der Kirche St. Katharina.

Zur Weihnachtsfeier lädt der FC schließlich am Samstag, 19. Dezember, in die Festhalle ein. Die Heiligabendbläser spielen am 24. Dezember ab 19 Uhr Weihnachtslieder in Gütenbach.

Vor allem zwischen Januar und April halten außerdem viele der Gütenbacher Vereine ihre Hauptversammlungen ab.