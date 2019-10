Im Rathaus trafen sich die Vorsitzenden der Gütenbacher Vereine, um mit der Gemeindeverwaltung die Termine für das kommende Jahr festzulegen. Bürgermeisterin Lisa Wolber sprach zunächst die Benutzung der Halle an. Sie kann ab 17. Mai 2020 wieder für Veranstaltungen genutzt werden.

Von der Krippenausstellung zum Oktoberfest

Anschließend koordinierten die Vereine die Veranstaltungen. Auch im nächsten Jahr wird wieder ein buntes Programm geboten mit bewährten Höhepunkten wie Krippenausstellung, Scherensägenfest und Oktoberfest. Die Veranstaltungen werden wieder im Veranstaltungskalender präsentiert, der voraussichtlich im Dezember im Rathaus ausliegt und auch auf der Homepage der Gemeinde abrufbar ist.

Für den Christkindelmarkt am 6. und 7. Dezember werden noch Standbetreiber gesucht. Wie in vergangenen Jahren stehen Holzhütten zur Verfügung. Dabei sollen drei für Speisen- und Getränkeangebote von Gütenbacher Vereinen oder Gruppen bewirtschaftet werden. Für die übrigen Hütten werden Verkäufer von weihnachtlichem Gebäck, Handwerk oder Bastelartikel gesucht. Interessierte können sich bei der Gemeinde melden.

Gewinn für Hallenausstattung?

Nicht ganz einig waren sich die Anwesenden über die Verwendung des Gewinns aus dem Dorffest. Bürgermeisterin Lisa Wolber schlug vor, den Gewinn für die Ausstattung der Halle, insbesondere die neue Bestuhlung, zu verwenden. Einige Vorsitzende stimmten dem sofort zu. Lorenz Wiehl vom Schwarzwaldverein meinte, so wurde es in früheren Jahren immer gemacht, dass Einnahmen des Dorffestes für die Halle eingesetzt werden. Auch Michael Eschle vom FC Gütenbach sprach sich dafür aus. Mit dem Erlös könne ein Beitrag geleistet werden, der den Vereinen letztlich am meisten nütze.

Bürgermeisterin will entscheiden

Anderer Meinung waren Svenja Weber, Sprecherin der früheren Ballettgruppe, sowie Sascha Nopper, Vorstand des Black Out. Zwei Tage oder mehr Arbeitseinsatz ohne etwas dafür zu bekommen, könnten sich viele Helfer sicher nicht vorstellen. Die Bürgermeisterin will nun die Rückmeldungen über die Anzahl der Helfer abwarten und dann eine Entscheidung treffen.