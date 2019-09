Die noch ausstehenden Arbeiten am neu errichteten Spielpatz an der Außenanlage der Gütenbacher Mehrzweckhalle sind abgeschlossen. Der Bauhof der Gemeinde montierte bereits das gewünschte Sonnensegel am Sandkasten, sodass die Kinder auch an heißen Tagen im Sandkasten spielen können, so die Gemeindeverwaltung.

Offizielle Abnahme erfolgt

In der vergangenen Woche hat die Firma Fattler aus Schönwald den Handlauf am Spielplatz montiert. Somit sind alle Arbeiten fertiggestellt. Die offizielle Abnahme durch Sicherheitsingenieur Klaus Mettke fand bereits im Mai statt. Dort wurden zusammen mit Bauhofleiter Felix Hetzel und Hauptamtsleiterin Caroline Heim alle Geräte und das gesamte Gelände inspiziert.

Anfragen aus den Reihen der Bürger

Aus den Reihen der Bürge wurde an die Verwaltung herangetragen, dass die wackelnde Doppelschaukel für Verunsicherung sorge. Nach Rücksprache mit Sicherheitsingenieur Mettke sowie der Herstellerfirma sei eine natürlich Schwingbewegung der Schaukel völlig normal. Die Schwingungen sein je nach Gewicht des Schaukelnden stärker oder auch schwächer. Ein Sicherheitsrisiko für die Kinder bestehe hier nicht, so die Gemeindeverwaltung.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung bedauerten die Gemeinderäte, dass der Spielplatz nicht auch vom Kindergarten genutzt wird, zumal dieser extra für Schule und Kindergarten errichtet worden sei.