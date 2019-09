von Hans-Jürgen Kommert

Zum achten Mal hieß es heuer auch in Gütenbach wieder „ozapft is“. Das Oktoberfest des Fußballclubs 04 Gütenbach lockte einmal mehr Besucher aus dem weiten Umkreis an.

Stilecht hatten die Gütenbacher Kicker das Festzelt erneut gestaltet. Da passte auch das Speisenangebot mit Hendln, Leberkäs und Kässpätzle bestens ins Bild.

2500 Liter Bierreserve

Im Festzelt am Samstagabend konnte man beinahe den Eindruck gewinnen, man sei in Bayern. Das Zelt war voll besetzt und für die Stimmung sorgten zunächst die Musiker des Schönenbacher Panikorchesters mit Vollgas und die Besucher hatten rechten Durst. 2500 Liter Bier standen als Reserve im gekühlten Container hinter dem Zelt.

Musiker ohne Strom und mit viel Witz

Für den Fußballverein aus Gütenbach war auch das achte Oktoberfest ein „richtig geniales Fest“, wie der Vorsitzende Michael Eschle betonte. Allerdings war er nicht ganz unbeteiligt, denn immer wieder sorgte er mit der Biermarionette oder mit kleinen Spielchen wie dem Maßkrugstemmen für Hochstimmung. Das musikalische Vorglühen besorgten die neun Vollblutmusiker des Panikorchesters Schönenbach, die ohne Strom, aber mit viel Witz musizierten. Da hatte es anschließend die Gruppe Wälderwahn leicht, an die Erfolgsgeschichte der vergangenen sieben Oktoberfeste anzuknüpfen. Dank der beiden Kapellen herrschte im Festzelt den ganzen Abend über Bombenstimmung.

Oktoberfest Bilder vom Oktoberfest des Fußballclubs 04 Gütenbach Das könnte Sie auch interessieren

Weißblaue Glückseligkeit im 1000-Mann-Festzelt. Eine Super-Stimmung herrscht von Beginn an beim achten Gütenbacher Oktoberfest. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Lisa Wolber: Vorbild für manch männliichen Kollegen

Beim Fassanstich fragte sich so mancher, ob sich die junge Bürgermeisterin Lisa Wolber eine Blöße geben würde. Weit gefehlt, denn bereits nach dem zweiten Schlag saß der Zapfhahn bombenfest, den dritten Schlag hätte es nicht mehr gebraucht, wie auch Brauerei-Vertreter Artur Welte feststellte. Kein Tropfen des kostbaren Nasses ging verloren, da könne sich laut Welte so mancher männliche Kollege eine Scheibe abschneiden. Zur tollen Stimmung im Zelt trug sicher auch bei, dass nahezu jeder Besucher stilecht gekleidet war in Dirndl oder Lederhosen. Das sorgte für ein ansprechendes Bild.

Bürgermeisterin Lisa Wolber schlägt mit drei beherzten Schlägen das Fass an. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Festzelt um 21 Uhr geschlossen

Bereits gegen 21 Uhr musste der Zugang zum 1000-Mann-Festzelt erstmalig geschlossen werden, es war einfach kein Platz mehr. Der Gang zur Toilette wurde vor allem für die weiblichen Besucher zur Herausforderung.

Laut Eschle sei man von den Arbeitskräften wie auch den räumlichen Gegebenheiten her an einer Grenze angelangt. Für den Verein ist es eine Mammutaufgabe, die aber dank der großen Einsatzbereitschaft aller Helfer gemeistert werden konnte. Auch brauche der Verein die Einnahmen aus dem Fest dringend, „um alle Vereinsaktivitäten aufrecht zu erhalten“, resümierte der Vorsitzende.