von Jürgen Liebau

Die beiden jungen Gütenbacher Benny und Marcel Fritschi leiden an der unheilbaren Krankheit Duchenne. Die Muskulatur, auch die des Herzens, schwindet im Laufe der Jahre immer mehr. Die genetische Krankheit endet stets tödlich und meist schon im jungen Erwachsenenalter. Trotz ihres Schicksals und vieler zermürbender Aufenthalte in Kliniken kämpfen sie tapfer, unterstützt von den Eltern und vielen Helfern und auch Prominenten.

Im Einsatz für die gute Sache

Jetzt können die beiden Buben selbst anderen helfen. Sie sind jetzt nämlich Werbebotschafter der Kinderhilfsaktion Herzenssache, die vom Südwestrundfunk, dem Saarländischen Rundfunk sowie der Genossenschaftsbanken Sparda-Bank Südwest und Sparda-Bank Baden-Württemberg organisiert wird.

Wie Vater Bernhard Fritschi berichtet, war ein Filmteam des Südwestrundfunks mehrere Tage bei den Fritschis zuhause zu Gast und drehten mehrere Filme, die nach und nach im SWR ausgestrahlt werden. In dem Film werben die beiden Jungs für die neue Freiburger Uni-Kinderklinik, die 2023 in Betrieb gehen soll. Die beiden Jungs sind oft in der Freiburger Uniklinik.

Komplizierte Operationen notwendig

Mit Hilfe zum Teil komplizierter Operationen aber auch ständiger Therapie versuchen die Ärzte, die Lebensqualität der beiden schwerbehinderten Jungs zu verbessern. „Die Beiden werden wegen des vielfältigen Krankheitsbildes in zahlreichen Abteilungen der Kinderklinik behandelt, deswegen sind sie als Werbeträger dafür bestens geeignet“, so Vater Fritschi. Der erste Werbefilm mit Benny und Marcel soll am heutigen Mittwoch gegen 18.45 im SWR-Fernsehen ausgestrahlt werden.