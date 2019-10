Beim ersten Gesundheitstag der Modellbaufirma Gebrüder Faller in Gütenbach nutzten rund 90 Mitarbeiter den ganzen Vormittag die Gelegenheit, sich bei Experten über Gesundheitsthemen zu informieren und an Vorsorgeangeboten sowie aktiven Veranstaltungen teilzunehmen.

Der Gesundheitstag ist Teil eines größeren Maßnahmenpaketes, der aus einer Mitarbeiterbefragung gemeinsam mit der Belegschaft entwickelt wurde. Der Aktionstag wurde in Kooperation mit dem Netzwerk „Gesunde Arbeit für Furtwangen“ und der Techniker Krankenkasse durchgeführt.

Beratung und Tipps

Die Krankenkasse bot dabei den Mitarbeitern verschiedene Beratungsangebote und Tipps für eine aktive Gestaltung des Arbeitsplatzes sowie eine Virtuell-Reality-Anwendung, mit der das Innere des menschlichen Körpers erkundet werden konnte.

Vor Ort war auch die Betriebsärztin des Unternehmens, um auf Wunsch den Blutzuckerspiegel sowie den Blutdruck zu messen, Hör- oder Sehtests durchzuführen und einen Blick in den Impfpass zu werfen.

Mehrere Impulsvorträge

Darüber hinaus gaben Gesundheitsexperten Impulsvorträge zum Thema ergonomische Gestaltung am Arbeitsplatz, Ernährung und Stressbewältigung. Weitere Angebote wie die aktive Pause, Qi Gong, Hatha-Yoga, ein Smoothie-Bike sowie eine entspannende Handmassage rundeten das Programm ab.

Das Unternehmen Faller ist seit Februar 2018 Teilnehmer im Netzwerk gesunde Arbeit. Das Netzwerk unterstützt die Teilnehmer bei der Einführung und Verbesserung des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Begonnen hat der Prozess bei Faller Anfang 2018 mit einer ausführlichen Bedarfserhebung und dem Einsetzen eines Steuerungsgremiums.

Weitere Maßnahmen folgen

Das Gremium besteht aus verschiedenen Vertretern der Belegschaft und arbeitet gemeinsam an der Steuerung und Umsetzung des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Die Mitarbeiter können sich also auch in Zukunft über weitere Maßnahmen zur Gesundheitsförderung freuen.