von Christa Hajek

Bürgermeisterin Lisa Wolber erläuterte die Konsequenzen der neu organisierten Forstwirtschaft für die Gemeinde Gütenbach in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates.

Eine Million Quadratmeter

Der Gütenbacher Gemeindewald gehört künftig zum neuen Forstbezirk Hochschwarzwald mit Sitz in Kirchzarten. Der Gemeindewald umfasst rund 100 Hektar, das sind eine Million Quadratmeter. Förster Roland Thurner bleibt für den Gemeindewald zuständig. Wenn sich auch an der Betreuung nichts ändert, so wächst doch der Kostenanteil der Gemeinde. Bisher wurde der Kostenanteil nach dem Hiebsatz ermittelt, in Zukunft muss das Landratsamt ihn nach der Betriebsfläche ermitteln. Für Gütenbach steigt der Betrag nach Auskunft der Bürgermeisterin von 6000 auf 8000 Euro jährlich.

Wald für eigenen Förster zu klein

Für die Beratung der Privatwaldbesitzer ist weiterhin das Landratsamt als Kreisforstbehörde zuständig. Bürgermeisterin Wolber wurde vom Gemeinderat beauftragt, einen entsprechenden Vertrag abzuschließen, der für fünf Jahre gilt. Die Alternative, einen eigenen Förster einzustellen, wurde zwar kurz erwähnt, sei aber aufgrund der geringen Waldgröße „keine wirtschaftlichere Alternative“.