von Stefan Heimpel

Für vorweihnachtliche Stimmung in Gütenbach sorgt einmal mehr am Samstag, 7. Dezember, der Christkindlmarkt. Ab 10 Uhr öffnet das stimmungsvolle Adventsdorf mit tollen kunsthandwerklichen Geschenkideen, kulinarischen Weihnachtsleckereien und stimmungsvollem Weihnachtszauber am Abend.

Es ist dies bereits der zehnte Gütenbacher Weihnachtsmarkt, nachdem 2010 ein erster kleiner Markt in der Festhalle parallel zum Christbaum-Verkauf der FC-Jugend eingerichtet worden war. Veranstaltet wird der Christkindlmarkt gemeinsam von den Gütenbacher Vereinen und der Gemeinde.

Die Teilnehmer

Mit dabei sind in diesem Jahr der Akkordeonspielring Gütenbach, der Kegelclub Torpedos, das AH-Team des Fußballclubs 04 und die Hupfdohlen. Auf- und Abbau organisieren wieder die aktiven Spieler des FC Gütenbach. Mit dabei ist seit vielen Jahren auch die Modellbaufirma Faller, die wieder ihr Firmengelände zur Verfügung stellt. Hier sind die Holzhäuschen für die verschiedenen Stände aufgebaut.

Die Vereine selbst sorgen wieder für ein nahrhaftes Angebot. Gerade bei einem solchen Christkindlmarkt im Freien, vielleicht wieder in winterlicher Atmosphäre, gehört zum Angebot natürlich Glühwein und Kinderpunsch. An Speisen gibt es unter anderem Gulaschsuppe, Schupfnudeln und Strieble.

Kaffee und Kuchen in der Akkordeon-Bar

Zum Aufwärmen öffnet wieder die Bar des Akkordeonspielrings sowie die Kaffee- und Kuchen-Stube im Fallergebäude. Aber nicht nur Speisen und Getränke warten auf die Besucher, denn dies ist auch ein richtiger kleiner Markt: Eine ganze Reihe von privaten Anbietern aus Gütenbach präsentiert wieder verschiedene weihnachtliche Artikel vom Kunsthandwerk bis zum Weihnachtsgebäck.

Und das Angebot ist wieder breit gefächert: Filztaschen oder gefilzte Babyschuhe, Kirschkernkissen, Marmelade, Gebäck oder Hausmacher Spezialitäten, Kräutersalz, selbst gemachte Schokolade und Likör werden hier geboten.

Nicht integriert ist in diesem Jahr allerdings der beliebte Christbaumverkauf der FC-Jugend. Er wird erst eine Woche später stattfinden.

Faller-Tag der Modelleisenbahn

Mit von der Partie ist wieder die Modellbau-Firma Faller. Am internationalen „Tag der Modelleisenbahn“ Anfang Dezember öffnen traditionell Modellbahnanlagen und Ausstellungen ihre Pforten, um der Miniatureisenbahn einen großen Bahnhof zu bereiten. Bei Faller findet das Event auch dieses Jahr wieder zeitgleich mit dem Gütenbacher Christkindl-Markt am Samstag ab 10 Uhr statt. Auf die großen und kleinen Besucher warten in den Faller-Miniaturwelten die Schauanlagen und eine weihnachtliche Bastelaktion.