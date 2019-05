von Brigitte Frank-Gauckler

Ein umfangreiches Programm mit über 60 Filmveranstaltungen stemmten im vergangenen Jahr die Aktiven des kommunalen Guckloch-Kinos Furtwangen.

1500 Besucher

Der Verein ist eine feste Größe im Kulturleben der Stadt, dies zeigte der Bericht bei der Jahresversammlung im Kinosaal. Das Team bemüht sich um ein breites Spektrum an Filmgenres abseits kommerzieller Zwänge. Die Zuschauerzahlen halten sich mit knapp 1500 auf hohem Niveau. 64 Filmveranstaltungen verlangten den Ehrenamtlichen ein hohes Maß an Engagement ab. Neben den Filmveranstaltungen gibt es im Hintergrund viel Arbeit, so Vorsitzender Günther Bäuerle in seinem Jahresbericht. Einmal im Monat läuft ein Film im Altenheim St. Cyriak.

Herausragende Veranstaltungen

Besondere Veranstaltungen ragen aus dem Programm heraus, so das Winter-Open-Air auf dem Rössleplatz in Neukirch. In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Oberes Bregtal gibt es Filme in englischer oder französischer Originalsprache. Die Weitwinkel-Filmreihe in Zusammenarbeit mit der Hochschule erfreue sich großer Beliebtheit.

Seit 30 Jahren Kinderkino

Seit über 20 Jahren läuft ein Film zum internationalen Tag der Frau, Erlös und Spenden fließen in Jahreskarten des Bregtalbads für bedürfte Familien. Filmfrühstück, Abschlussfest der Kindergärten, Open-Air-Kino, Film zur Kinder-Uni, Dorfhock Neukirch und das Sommerferienprogramm des Stadtjugendrings sind weitere fixe Termine. Höhepunkt des vergangenen Jahres war im Oktober die Veranstaltung zum 30-jährigen Bestehen des Kinderkinos. Mehr als 60 Kinder erfreuten sich an Grüffelo-Kurzfilmen, Essen, Getränken und Bastelaktionen.

5000 Euro für Filmmieten

Derzeit zählt das Guckloch 13 aktive Mitarbeiter und 43 Fördermitglieder. Bäuerle dankte der Stadt für den jährlichen Zuschuss, ohne den das Kino in der Form nicht bestehen könnte. Günther Bäuerle trug auch den Kassenbericht von Robert Hönl vor, der sich entschuldigt hatte. Die Kasse verbuchte zum Jahresende ein leichtes Plus, größter Posten bei den Ausgaben sind die Filmmieten in Höhe von knapp 5000 Euro. Im Vorjahr investierte das Guckloch in eine neue Saalbeleuchtung mit warmem, dimmbaren Licht. Kassenprüfer Rainer Lübbers bescheinigte einwandfreie und übersichtliche Kassenführung. Manfred Kühne führte in Vertretung des Bürgermeisters die Entlastung des Vorstands durch. Die Stadt sei stolz auf die Einrichtung mit ihrem besonderen Programm, Regelmäßigkeit und Zuverlässigkeit seien enorm und bewundernswert.

Open-Air-Kino am 24. Juli

Die Zuschüsse des Landes sind an die städtischen Zuschüsse gekoppelt und stünden nicht zur Diskussion. Die Zusammenarbeit mit der Volkshochschule werde fortgesetzt, Karin Kretschmer betonte die stets gute Kooperation mit dem Guckloch. Beim Open-Air-Kino am 24. Juli hofft man wieder auf gutes Wetter. Im Anschluss blieb Raum für Gespräche, untermalt durch einen Musik-Film mit Leonard Cohen.