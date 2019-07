von Stefan Heimpel

Realschulrektor Jürgen Kemmelmeier machte bei seiner Ansprache deutlich, dass mit der Mittleren Reife nun deutlich werde, was die Schüler in den sechs vergangenen Jahren an der Realschule geleistet haben. Bei einer solchen Gelegenheit gelte es gleichermaßen zurückzublicken und nach vorne zu sehen. Er erinnerte sich an den Start vor sechs Jahren mit 48 Schülern. In dieser Zeit habe man nun viel erlebt. Nun stehen den Schülern viele Möglichkeiten offen, sie können nun beim lebenslangen Lernen auf ihre Erfahrungen aus der Realschule aufbauen.

Furtwangen Wie Schulsanitäter ihren Mitschülern lebensrettendes Wissen beibringen Das könnte Sie auch interessieren

Er ging auch darauf ein, welchen Weg die Absolventen gehen werden. 22 der 43 Absolventen beginnen eine Berufsausbildung. Dieser Anteil von mehr als der Hälfte sei ein Höchststand. Dies zeige aber auch die „prima Angebote“, die den Schülern von den Betrieben gemacht werden, beispielsweise auch im Zusammenhang mit der Bildungsmesse am OHG.

Weitere Pläne

Nur sieben Schüler werden ein berufliches Gymnasium besuchen, dieser Anteil ist so niedrig wie noch nie. Aber es gebe auch genügend andere Möglichkeiten, später die Hochschulreife zu erreichen. Weitere Schüler werden das Berufskolleg besuchen oder auch zwölf ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren. Am Beispiel des Philosophen Diogenes bei seiner Begegnung mit Alexander von Makedonien machte er deutlich, wie wichtig die Erkenntnis ist, welche Bedürfnisse tatsächlich elementar sind. Ein Grußwort kam auch von der Vorsitzenden des Elternbeirats, Bianca Fattler, in diesem Jahr auch selbst Mutter eines Absolventen. Die Schüler seien inzwischen zu jungen Erwachsenen geworden, die Eltern könnten auf diese Entwicklung und den Abschluss sehr stolz sein.

Furtwangen Furtwanger Schülerinnen errradeln sich den Landestitel Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeister Josef Herdner meinte, dass man auch an dieser Veranstaltung mit ihrem besonderen Rahmen sehe, dass dies ein besonderer Tag sei. Diese Reifeprüfung sei ein erster wichtiger Schritt auf dem Lebensweg. Die Eltern könnten stolz sein, was ihre Kinder geleistet haben. Gleichzeitig dankte er den Lehrern für ihr Wirken, die Anforderungen seien hier sehr hoch. Rudi Schätzle vom Freundeskreis der Schule hob hervor, dass dieser Abschluss ein wichtiges und anspruchsvolles Etappenziel sei, vergleichbar einer Bergwertung bei der Tour de France.

Die Absolventen bieten am Ende der Abschlussfeier ein Musikstück zum Motto „Hauptsache, wir waren hier“. | Bild: Stefan Heimpel

Musikalisch umrahmt wurde die Feier zum einen durch Schüler der neunten Klasse. Aber auch die Absolventen boten am Ende einen Song mit dem Motto „Hauptsache, wir waren hier“.