von Christa Hajek

Der ländliche Raum muss gestärkt werden, darüber waren sich die Teilnehmer im Rathaus einig, als die Landesvorsitzende der Grünen, Sandra Detzer, zu Gast war.

Themen der Gesprächsrunde mit Bürgermeister Josef Herdner sowie Kommunalpolitikern und Grünen-Vorstandsmitgliedern waren unter anderem der öffentliche Personennahverkehr, der Wohnungsmarkt, der Tourismus und die Breitbandverkabelung. Josef Herdner verwies auf den neuen Nahverkehrsplan und forderte eine bessere Busverbindung nach St. Georgen zum Bahnhof. Im Kreis finde er damit allerdings „wenig Gehör“.

Touristisch viel zu bieten

Touristisch habe Furtwangen viel zu bieten, zählte Herdner viele Pluspunkte auf, vom Uhrenmuseum über Fernwanderwege bis zu Loipen. Ferienwohnungen in den Ortsteilen seien gut belegt, in Furtwangen selbst stehe allerdings die Vermietung an Studenten im Vordergrund. Außerdem werde der Tourismus von „einer starken Industrie überlagert“.

Hochwertige Arbeitsplätze vorhanden

Die Grünen-Landesvorsitzende Detzer ließ sich erläutern, dass eine Tourismus-Kooperation mit dem Hochschwarzwald derzeit diskutiert werde. Als positive Aspekte im Raum Furtwangen nannte die Landtagsabgeordnete Martina Braun hochwertige Arbeitsplätze und alle Schularten. Auch Plätze in Kindergärten und Kitas seien ausreichend vorhanden.

Die Einwohnerzahl sei dennoch eher rückläufig, räumte Bürgermeister Herdner ein. Es gebe sehr viele Pendler, die zwar in Furtwangen arbeiten, aber nicht in den Ort ziehen wollten.

Krankenhaus und Forstamt weg

Verluste an Infrastruktur sprach UL-Stadtrat Roland Thurner an: Furtwangen verlor nicht nur das Krankenhaus, sondern auch das Forstamt und das Notariat. Einen Radweg von Schönenbach nach Rohrbach hatte Martina Braun auf ihrer Forderungsliste. Ein Planer sei beauftragt, um die Lücke zwischen dem Bahndamm-Radweg und Rohrbach zu schließen, berichtete Herdner.

Lob für bürgerschaftliches Engagement

Der Bürgermeister lobte das bürgerschaftliche Engagement in Furtwangen, zum Beispiel den Bürgerbus. Die Breitbandverkabelung gehe langsamer voran als geplant, als Gründe nannte Josef Herdner neue Zuschussrichtlinien sowie Personalmangel in der Kreisverwaltung, was dazu führe, dass oft städtische Mitarbeiter einspringen müssten.