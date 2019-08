Der Bundestagsabgeordnete Matthias Gastel (Grüne) besuchte im Rahmen seiner Sommertour den Schwarzwald-Baar-Kreis. Dabei ließ er es sich nicht nehmen, bei seiner Landtagskollegin Martina Braun auf dem Hinterbauernhof in Linach vorbeizuschauen. Gastel ist bahnpolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion und reist, wann immer möglich, mit der Bahn zu seinen Terminen, wie er betonte.

Auf dem Bregtalradweg nach Linach

Da Linach keinen Bahnanschluss hat und in den Schulferien auch nicht über eine Busverbindung erreichbar ist, radelte Matthias Gastel vom Bahnhof Bräunlingen entlang der ehemaligen Trasse der Bregtalbahn ins Linachtal. Begleitet wurde er von Walter Rau und Elmar Enssle vom grünen Ortsverband Südbaar.

In Linach erwarteten sie neben Martina Braun und ihrer Familie einige Mitglieder der Grünen-Gruppe aus Furtwangen. Beim Hofrundgang erläuterte Martina Braun die ökologische Wirtschaftsweise des Schwarzwaldhofes und den besonderen Stellenwert des Dauergrünlandes und der Weidewirtschaft für den Klimaschutz.

Gäubahn wichtiger Anschluss nach Stuttgart

In gemütlicher Runde stand Matthias Gastel den Teilnehmern Rede und Antwort zu verschiedenen Fragen im Bereich Verkehr. Was bringen die E-Roller im Straßenverkehr mit sich und wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Es wurde rege diskutiert, unter anderem über die Gäubahn, der wichtigste Anschluss des Landkreises an die Landeshauptstadt.

Keine Reaktivierung der Bregtalbahn

Auch die geplante Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken im Land war dabei Thema. Allerdings waren sich alle einig, dass die Bregtalbahn ganz sicher der Geschichte angehören wird und die Trasse als Rad- und Wanderweg auch gute Dienste leistet. Nach einem informativen Nachmittag radelte Matthias Gastel mit seinen Begleitern wieder zurück zum Bräunlinger Bahnhof, um rechtzeitig Abendtermine in Singen wahrzunehmen.