Im Oberen Bregtal existiert seit vier Jahren eine grüne Gruppe, aus der heraus nun ein Ortsverband von Bündnis 90 / Grüne gegründet werden soll. „Nach dem großen Zuspruch, die diese Gruppe grün interessierter Menschen in den vergangenen Jahren erfahren hat, ist die Zeit reif, einen grünen Ortsverband zu gründen“, teilte Kordula Kugele mit. Die grüne Gruppe trat unter anderem beim Klimaaktionstag 2018 als Teil eines lokalen Aktionsbündnisses in die Öffentlichkeit.

Vorbereitungstreffen am 28. Oktober

Die Initiatoren um Kordula Kugele laden im Vorfeld der Gründung zu einem Vorbereitungstreffen ein. Dieses findet am Montag, 28. Oktober, im Nebenzimmer des Gasthauses Löwen in Schönenbach statt. An diesem Abend soll über die Zielrichtung des Ortsverbands gesprochen und die Gründungsversammlung vorbereitet werden.

Mitarbeit auch für Nicht-Parteimitglieder

Eine Mitarbeit und Mitgliedschaft im Grünen-Ortsverband sei auch für Nicht-Parteimitglieder möglich und erwünscht. Der zu gründende Ortsverband „Oberes Bregtal“ soll die Gemeinden Furtwangen, Vöhrenbach und Gütenbach umfassen.

Landesvorsitzende und Landtagsabgeordnete dabei

Der Termin für die Gründungsversammlung steht fest: In Anwesenheit der Landesvorsitzenden Sandra Detzer und der Landtagsabgeordneten Martina Braun wird diese am Donnerstag 21. November, ab 19 Uhr im Gasthaus „Ochsen“ in Furtwangen stattfinden.