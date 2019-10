von Christa Hajek

Die Grünen sind in Furtwangen schon lange aktiv, jetzt steht die Gründung eines offiziellen Ortsverbandes „Bündnis 90/Die Grünen“ unmittelbar bevor. Sie findet am Donnerstag, 21. November, 19 Uhr, im Hotel „Ochsen“ statt. Derzeit gibt es 13 eingeschriebene Mitglieder im Raum Furtwangen-Vöhrenbach-Gütenbach, wie Cordula Kugele bei einer Vorbesprechung im „Löwen“ in Schönenbach bekanntgab.

Gründliche Vorarbeit geleistet

Cordula Kugele und Isolde Grieshaber hatten gründliche Vorarbeit geleistet für die Gründungsversammlung. In einem Rückblick auf die Arbeit der vergangenen Jahre erinnerte Kugele an zahlreiche Veranstaltungen. Viel Anklang fand der Vortrag von Sven Plöger, der gemeinsam mit der Unabhängigen Liste des Furtwanger Gemeinderates organisiert worden war.

Auch für Nichtmitglieder offen

Die Mitarbeit an der Entwicklung einer von ökologisch, sozial, humanistischen und pazifistischen Prinzipien ausgehenden Lebens-, Verhaltens- und Wirtschaftsweise wird als wichtiges Ziel der Gruppe genannt. Die gute Zusammenarbeit mit der Unabhängigen Liste des Furtwanger Gemeinderates soll weiterhin gepflegt werden. Einig war man sich rasch darüber, dass auch Nichtmitglieder in dem neu zu gründenden Ortsverband willkommen sind, mit diskutieren und mitarbeiten können. Freilich sind sie in den Versammlungen nicht stimmberechtigt. Mit abstimmen kann bei der Gründungsversammlung nur, wer bis 7. November den Aufnahmeschein unterschrieben hat.

Abgeordnete und Vorsitzende mit dabei

Hervorgehoben wurde in der Gesprächsrunde, dass Furtwangen immerhin die Heimatstadt der grünen Landtagsabgeordneten Martina Braun sei. Sie werde an der Gründungsversammlung teilnehmen. Ihr Kommen zugesagt habe auch die Landesvorsitzende Sandra Detzer. Für sie wurde ein Nachmittagsprogramm vorbereitet mit Besuch bei Bürgermeister Josef Herdner und Besichtigung des Oekogeno-Baus.