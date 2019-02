von Wilfried Strohmeier

Welche Zusammensetzung hat der Furtwanger Gemeinderat bis ins Jahr 2024? Darüber entscheiden insgesamt etwa 7300 Wahlberechtigte am 26. Mai. Die Vorbereitungen in der Verwaltung laufen seit längerem.

Wahlvorschläge bis 28. März möglich

18 Sitze hat der Gemeinderat in Furtwangen, doch nicht nur der Gemeinderat muss gewählt werden, sondern auch die Ortschaftsräte. Dies sind vier Vertreter für Linach und jeweils sechs für Neukirch, Rohrbach und Schönenbach. Die Wahlvorschläge der Parteiortsverbände und der freien Listen müssen bis zum 28. März, 18 Uhr, im Bürgermeisteramt vorliegen.

Wer darf kandidieren?

Bei der Nominierung der Kandidaten müssen die Parteien einiges beachten. So gilt als wählbar in den Gemeinderat, wer am Wahltag Bürger der Gemeinde ist und das 18. Lebensjahr vollendet hat. Wählbar in den Ortschaftsrat ist, wer am Wahltag Bürger der Gemeinde ist, das 18. Lebensjahr vollendet hat und zum Zeitpunkt der Zulassung der Wahlvorschläge und am Wahltag in der jeweiligen Ortschaft seine Hauptwohnung hat. Zu den Formalitäten gehört zudem die Nennung von Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Tag der Geburt und Anschrift der Hauptwohnung. Bei Unionsbürgern, die ebenfalls wählbar sind, gehört außerdem die Staatsangehörigkeit dazu.

Knapp 600 Erstwähler

Die Zahl der Wahlberechtigten erhöhte sich leicht. Bei der Gemeinderatswahl sind in Furtwangen rund 7300 Bürger wahlberechtigt. Diese Zahl beinhaltet die Teilorte, knapp 100 dürfen in Linach ihren Wahlzettel ausfüllen, 700 in Schönenbach, 340 in Rohrbach und in Neukirch 780 Personen. Natürlich gibt es auch wieder Erstwähler: in Furtwangen sind es 480, in Neukirch 60, in Linach fünf, in Rohrbach 21 und in Schönenbach 36 Personen.

Briefwahl möglich

Diejenigen Bürger, die Briefwahl beantragen wollen, können dies laut Stadtverwaltung zwar jetzt schon tun. Die Unterlagen können jedoch erst nach der Zulassung der Kandidaten und dem Druck der Stimmzettel versendet werden, man rechnet etwa in der Karwoche damit. Die Wahlbenachrichtigungen werden spätestens am 5. Mai bei den Bürgern im Briefkasten liegen.

Jeder Zweite wählte nicht

Bei der Wahl vor fünf Jahren hatte Furtwangen, Kernort und Ortsteile, 7259 Wahlberechtigte, allerdings machten nur 3840 von ihrem Wahlrecht gebrauch, was einer Quote von 52,9 Prozent entspricht. Mit jeweils 18 Kandidaten auf dem Wahlvorschlag bewarben sich die CDU, die Freien Wähler (FW) die SPD und die Unabhängige Liste (UL). Alle vier schafften es in den Gemeinderat, die CDU mit sieben, die FW und die SPD jeweils mit vier und die UL mit drei Sitzen. Es gab 2014 eine Sitzverschiebung, die SPD konnte auf vier erhöhen, während die CDU einen Sitz verlor.

Kommunalpolitik ist Männerdomäne

Und noch ein Blick in die Statistik und in die Ergebnisse der Kommunalwahl 2014. Dieser zeigt, dass die Gemeinderäte in Baden-Württemberg von den Männern dominiert sind. So meldet das Portal www.kommunalwahl-bw.de beispielsweise folgendes: „Bei den Wahlen 2014 belief sich der Anteil an Gemeinderätinnen auf 23,9 Prozent. Gewählt wurden 14 264 Männer, hingegen nur 4490 Frauen.“ Einen hohen Frauenanteil mit 47,5 Prozent gibt es in der noch laufenden Wahlperiode in Ulm. Neben Stuttgart lag der Anteil in Karlsruhe, Mannheim, Freiburg, Heidelberg und Reutlingen mit mehr als 30 Prozent über dem Landesdurchschnitt. Allerdings gibt es 26 Gemeinderats-Gremien, in denen keine Frau vertreten sei.