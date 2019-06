von Markus Reutter

In Deutschland werden derzeit Hitzerekorde gebrochen. Doch in Furtwangen kündigt sich willkommene Abkühlung an: Die Feuerwehr lädt am Freitag ab 16.30 Uhr zum „Splashmob“ auf dem Marktplatz ein.

Riesengaudi schon vor vier Jahren

Eine Riesengaudi war der Splashmob schon bei seiner ersten Auflage im heißen Juli 2015. SWR 3 und die Feuerwehr Furtwangen hatten damals gemeinsam für ein riesiges Event gesorgt, das vor allem viel junges Publikum auf den Marktplatz zog, um sich von der Feuerwehr nass machen zu lassen.

Im Wassernebel lässt es sich trotz brütender Hitze bestens aushalten – wie schon 2015 bei der ersten Auflage des Splashmobs. | Bild: Stefan Heimpel

Der Erfolg war dem Furtwanger Stadtkommandanten Jürgen Scherzinger und Jugendfeuerwehrwart Jürgen Wahl noch in bester Erinnerung, als sie am Montag kurzerhand entschlossen haben, sich der derzeitigen Hitzewelle nicht einfach zu ergeben: Sie laden ein weiteres Mal zum Splashmob ein, dieses Mal auf eigene Faust und ohne Beteiligung eines Radiosenders.

Grünes Licht aus dem Rathaus

Auch die Stadtverwaltung gab grünes Licht für die Nutzung des Marktplatzes hierfür, verweist Scherzinger auf das Gespräch mit Bürgermeister Josef Herdner am Dienstag.

Bei dem Fest am Freitag, 28. Juni, möchte die Feuerwehr nun für jede Menge Wasserspaß sorgen. Die Drehleiter wird positioniert, um mit dem Schlauch von oben auf die Menge spritzen zu können.

Auch eine Wasserwand wird wieder auf dem Marktplatz aufgebaut und soll für Abkühlung bei der Sommerhitze sorgen. | Bild: Feuerwehr Furtwangen

Ein Wasserbecken mit etwa drei Metern Durchmesser, in das man reinhüpfen kann, wird außerdem auf dem Marktplatz positioniert. Hinzu kommt laut Scherzinger eine Wasserwand, ein sogenanntes Hydroschild, was ebenfalls Wasserspaß bringen soll bei voraussichtlich hohen Temperaturen über 30 Grad Celsius auch am Freitag.

Attraktionen, Getränke und Musik

Quasi in jeder Ecke des Marktplatzes werde etwas mit Wasser geboten. Dazu laufe Musik. Außerdem gebe es Getränke für die Splashmob-Besucher. Der Erlös aus dem Getränkeverkauf komme zu 100 Prozent der Jugendfeuerwehr zugute, betont Scherzinger. Diese sei im nächsten Jahr nämlich Ausrichter des Kreisjugendfeuerwehrlagers, zu dem über 600 Teilnehmer erwartet würden. Und hierfür sei ein finanzielles Polster gut.

„Wir sind ein super Team“

Die spontane Aktion mit dem Splashmob sei in der kurzen Vorbereitungszeit „ein bisschen stressig“, so Scherzinger. „Aber wir sind ein super Team“, lobt er seine Feuerwehrkameraden.

Der Splashmob werde am Freitag voraussichtlich von 16.30 bis 20 Uhr gehen. Es solle kein abendfüllendes Programm werden, schließlich werde am Freitagabend unter anderem auch der Happy Friday im Bregtalbad und das Sportfest in Schönenbach angeboten. Denen wolle man keine Gäste wegnehmen. Der Splashmob biete sich halt wegen der Hitzewelle an und sei eine „witzige Aktion“.