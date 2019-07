Die Udo Zier GmbH ist mit ihrer Tochter K2 Verpackungen GmbH & Co.KG weiterhin auf dem Weg zum Gipfel und investiert weitere fünf Millionen Euro in eine Produktionslinie für sehr große Verpackungen. Diese Gesamtinvestition ist mit Abstand die höchste in der über 85-jährigen Firmengeschichte.

Firma wie ein Berg

„Der Weg zum Gipfel“ – das bedeutet für Geschäftsführer Carsten Zier die Gründung der Tochter K2 im Jahr 2009. „Diese erinnert stark an eine Expedition auf einen der anspruchsvollsten Gipfel. Deshalb haben wir das neue Unternehmen kurzerhand K2-Verpackungen nach dem schwierigst zu besteigenden Berg genannt“, so Carsten Zier. Um großvolumige XXL-Faltkartons, wie zum Beispiel Palettencontainer, effizienter herstellen zu können, wurde nun die neue Produktionslinie BGM CL 16/45 Containerline aus dem fränkisch-schwäbischen Hause Bahmüller und Göpfert implementiert.

Neue Anlage 50 Meter lang

Es ist ein 8000er Gipfel für das Familienunternehmen, welcher im Januar durch die Inbetriebnahme dieser Anlage in Offenbach bezwungen wurde. Insgesamt wurden 220 Tonnen Stahl auf 18 Lastzügen angeliefert, kilometerweise Kabel verlegt und eine ganze Heerschaar von Programmierern benötigt, bis die Maschine ihre Dienste verrichten konnte. Die 50 Meter lange Anlage ist mit zwei Flexo-Druckwerken, Doppel-Schlitzwerk und einer vollwertigen Rotationsstanze ausgestattet. Die neue Möglichkeit, sehr große oder dreiwellige Schwerwellpappe hochproduktiv herstellen zu können, eröffne dem Unternehmen neue Geschäftsfelder. Der Einsatz von stabilen zwei- und dreiwelligen Wellpappsorten, die dennoch leicht, platzsparend und kostengünstiger sind als beispielsweise Holz, bieten da ihre Vorteile.

80 Millionen Verpackungen im Jahr

Insgesamt verarbeiten Mutter- und Tochterunternehmen im Jahr 41 Millionen Quadratmeter Wellpappe und produzieren daraus mehr als 80 Millionen Verpackungen. Das Spektrum der angebotenen Produkte umfasst Faltkartons in allen Größen, Stanzverpackungen sowie Kombinationsverpackungen. Diese bestehen aus mehreren Einzelkomponenten, teils aus unterschiedlichen Materialien, wie Wellpappe, Schaumstoff oder Holz und finden häufig Einsatz, wenn komplexe Transportanforderungen bestehen oder beim Versand schwerer Ware.

95 Mitarbeiter an zwei Standorten

Seit der Gründung von K2 Verpackungen GmbH & Co. KG im Jahr 2010 ist das Unternehmen stetig gewachsen, inzwischen sind knapp 40 Mitarbeiter in Offenbach beschäftigt. Im Unternehmensverbund mit der Mutter Udo Zier GmbH sind es insgesamt knapp 95 Mitarbeiter, welche jeden Tag einige tausend Quadratmeter Wellpappe verarbeiten. Erst im vergangenen Jahr wurde in Offenbach eine zusätzliche vollautomatische Fertigungslinie in Betrieb genommen, um das Produktspektrum im Bereich bedruckter Stanzverpackungen zu erweitern. Die Ergänzung von Mutter und Tochter, die Spezialisierung auf Sonderlösungen und Kleinmengen und das Massengeschäft, lasse die Gipfelstürmer auf dem Weg nach oben erfolgreich weiter klettern, teilte das Unternehmen jetzt in einer Pressemitteilung mit.