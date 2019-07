von Stefan Heimpel

Am Sonntag, 14. Juli, übernimmt der Chorisma-Chor der Seelsorgeeinheit Bregtal die Gottesdienstgestaltung beim abendlichen Taizé-Gottesdienst in der Feldberg-Kirche. Von Juni bis Oktober findet dort regelmäßig sonntags um 17.30 Uhr direkt an der Zufahrt zum Feldberg das ökumenische Abendgebet mit Gesängen aus Taizé statt. Alle Abendgebete werden von Chören aus der ganzen Region mitgestaltet, die das gemeinsame Singen der Gesänge aus Taizé mittragen. Am 14. Juli um 17.30 Uhr ist es der Chorisma-Chor aus Furtwangen unter der Leitung von Isabella Heimpel, der in der Feldbergkirche die musikalische Gestaltung übernimmt.

Für den Chorisma-Chor ist es das fünfte Mal, dass ein solcher Gottesdienst auf dem Feldberg gestaltet wird. Und immer war es auch für die Sänger ein besonderes Erlebnis, hier mit einem Blick auf die grandiose Naturkulisse zu singen.